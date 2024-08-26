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城大設熱流科學實驗室 研更安全核反應堆

【明報專訊】城市大學新設賽馬會「熱流科學」創科實驗室，主要研究核子熱工水力，透過儀器及實驗收集原始數據，模擬核反應堆內「兩相流（two-phrase flow）」，冀助未來設計效能更高及安全的核反應堆。

實驗室今年1月完成裝修，惟X射線成像儀等主要儀器仍未添置，有研究員稱今年3月已訂購機器，惟從日本進口時需取得很多許可證，「可能是近幾年變嚴格」，料6個月後可運扺港。

多個行業的發電與節能設備採用兩相流技術，其中氣體與液體的相流組合常見於核電設備；在不同水流及加熱情况下，反應堆內的喉管會產生不同形狀的氣泡，影響傳熱或散熱等效能。城大機械工程學系熱流工程學講座教授兼實驗室總監日引俊詞介紹，實驗室團隊至今發布逾20篇學術，計劃未來5年可透過研究及實驗，發布50條兩相流基本方程式（fundamental equation），以建立核反應堆模擬器，並改善核能設備的設計。

稱本地生多選就業少研究 覓才困難

日引俊詞稱，實驗室將招攬4名博士後研究員，惟他稱招攬本地人才時遇困難。他曾透過電郵聯絡在港研究兩相流的教授，但最終仍沒有適合人選，而本地學生普遍傾向畢業後馬上就業，較少人選擇升讀碩士或博士。他亦透露，近年受出口限制，現時難以獲取美國、日本及韓國等公司提供資金投入（extensive funding）。

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