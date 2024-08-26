假客服案升幅超整體 蕭澤頤:下半年加強防騙

蕭澤頤表示，今年上半年假冒客服的騙案數字增1605宗，高於整體騙案總升幅，騙徒會扮作不同公司或網購平台的客服人員，以訂購了服務為由聲稱將會從其帳戶扣款，當受害人表示未有購買服務時，騙徒則着事主聯絡銀行處理；假冒銀行職員的騙徒會告訴事主戶口被凍結，要求提交個人資料及過錢。

蕭澤頤指騙徒手法層出不窮，更不時會轉換方法，警方不想在某類騙案出現後才打擊，會觀察外國或鄰近地區的騙案趨勢，即使香港未有同類騙案，亦可先部署及宣傳教育。

指CCTV成本因地而異 料隨科技發展降

另外，警方正陸續於全港18區的罪案黑點或人流較多的地方安裝閉路電視，今年底前會安裝共615部。蕭澤頤稱，安裝閉路電視目的是以科技完善治安，一定按足法例做。被問到安裝閉路電視的成本，他指不同區域安裝的情况不同，除鏡頭外，部分地區涉及安裝路由器、光纖及維修費用等，難講每組鏡頭的成本，惟相信隨科技發展，將來價錢會更便宜，又說警方一定確保公帑用得其所。