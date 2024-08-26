城大教授墮軌亡 患抑鬱留遺書 曾向妻提及工作壓力 校方表難過

據了解，墮軌的59歲李衍樺為城大建築學及土木工程學系教授，患有抑鬱症，正在接受治療。城大發言人回覆查詢表示，對事件深表難過，並對李教授的家屬致以深切慰問。大學正了解事件及會聯絡其家屬，將提供適切可行的協助。

事發九龍塘站月台 正裝幕門

事發於昨午12時許，警方接獲港鐵職員報案稱，一名男子在九龍塘站墮軌，被一列往金鐘方向行駛的列車撞倒。現場消息稱，當時有港鐵職員在月台奔跑，呼籲乘客離開，並派員到扶手電梯及各車卡支援，又提醒乘客如往金鐘，可轉乘觀塘線。警方及救援員接報到場，發現墮軌男子被捲入車底，隨即安排救援。

大批消防經列車進入路軌範圍處理事件，涉事列車其後按指示駛離月台，消防圍起白布將該男子移離路軌。他身體多處嚴重受傷，現場證實死亡。救援人員以黑色膠袋包裹遺體，抬至安全地點。警方在現場檢獲遺書，以及該男子的行山杖及隨身物品，案件列有人墮軌，其死因有待驗屍後確定。據悉事主曾向妻子提及工作感到壓力，事發前曾透過手機通訊軟件向妻子發信息，稱銀包留在的士上，他身處九龍塘站。

港鐵回覆表示，東鐵線一列往金鐘方向列車，正由大圍前往九龍塘站，車長駛近九龍塘站2號月台時，察覺有人闖入路軌，於是即時緊急停車，亦立即按動月台緊急掣，防止其他列車進出車站。事件妥善處理後，東鐵線列車服務於昨午約1時33分陸續回復正常。

港鐵去年5月展開東鐵線13個車站的自動月台閘門安裝工程，預計明年完成所有工程。港鐵表示，火炭站的閘門安裝工程剛於上周五（23日）完成，連同月初完成閘門安裝的粉嶺站，已有8個車站的自動月台閘門全部投入服務。目前羅湖、太和及九龍塘站月台閘門正在安裝，餘下旺角東和大學站將於今年內開始安裝。現場所見，九龍塘站往羅湖及落馬洲方向已安裝月台閘門，惟往金鐘方向月台仍未完成安裝。

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