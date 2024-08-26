社協施政報告論壇 籲聚焦就業、房屋、扶貧

就業及勞工保障方面，社協盼開發新經濟增長點，發展地區文化及旅遊產業，資助各區推行文旅活動，並為基層提供相應職位；完善再培訓計劃，為有經濟困難基層提供指定行業在職培訓和考牌津貼。社協又冀全面檢討「補充勞工優化計劃」及其他輸入外勞計劃，免打擊本地就業；研究就標準工時立法。

房屋方面，社協期望當局訂立「劏房最低標準」，立法訂立劏房起始租金，不可超出單位原來差餉租值的120%；恒常化現金津貼試行計劃；全面檢討市區重建策略，檢討市建局角色，確保盡快落實中部水域人工島的土地供應策略，確保有足夠土地應對市區重建的土地需求；以及加快興建公屋及簡約公屋，繼續發展土地。

扶貧方面，社協認為要深化精準扶貧策略，並檢討基本生活開支研究；改革醫管局醫療費用減免機制；大量增加託兒、功課輔導及活動三合一的學校託管服務，增加長者及病者照顧服務，釋放本地勞動力及增加基層就業自力更新的能力，以及加強老幼的照顧支援。