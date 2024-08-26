單日94萬人次出入深圳 暑假四破紀錄

深圳市人民政府口岸透過微信公布，前日深圳陸路口岸單日出入境旅客達94.3萬人次（入境52萬、出境42.3萬），刷新8月10日（七夕）的88.7萬人次紀錄，其中羅湖、福田、深圳灣、蓮塘口岸別達26.1萬、23.7萬、15.7萬及10.2萬出入境人次，亦刷新各口岸通關以來單日客流。

邵家輝向本報稱，近年訪港旅客消費模式非以購物為主，零售業在暑假「五窮六絕七翻身」，但非十分亮麗。他說，大灣區選擇多，相信深圳陸路口岸逾94萬出入境人次中，大部分為港人，北上潮只會「愈做愈旺」。邵期望新一份《施政報告》可推出更多盛事吸客、向中央爭取大灣區市民可更方便來港。

黃家和：餐飲暑假生意按年減10%

黃家和說，巴黎奧運期間餐飲業生意不錯，但奧運過後未有盛事接上，加上北上消費成風，暑假生意額較去年同期少約10%。他說雖訪港客正回升，但消費模式轉變，業界過去8個月「捱打」，期望《施政報告》推出措施刺激經濟，延長「還息不還本」安排。