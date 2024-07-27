啟德過渡屋100戶滲水 東華：下月完成執修

入伙1月見問題 責成總承建檢討

東華三院稱，項目今年3月入伙前經專業顧問團隊檢查，無發現異常，惟4月底起有住戶反映有水管滲漏及浴室牆身滲水，東華立即責成建築顧問及總承建商了解原因，發現有施工質素未如理想，立即要求顧問團隊及總承建商糾正改善。

部分單位水管滲漏方面，東華指顧問意見認為主因是啟德公眾供水系統的水壓較預期大，部分水管接駁位滲漏；總承建商7月已完成相關單位喉管檢查及維修，顧問團隊及總承建商已在供水系統加裝減壓裝置以穩定水壓，至今無再收到居民反映水管滲水。

至於單位內牆身滲水，東院稱主因是部分洗手間的趟摺門及門框接連位滲漏，相關單位逾八成已維修，目標下月完成所有執修。

東華稱轄下其他過渡房屋項目沒聘用同一總承建商，如總承建商未能盡快妥善解決問題，東華保留法律行動權利。