啟德過渡屋100戶滲水 東華：下月完成執修

【明報專訊】由東華三院興建及營運、位於啟德的過渡房屋「啟德．東寓」，今年3月入伙不久即出現單位滲水等問題。東華三院昨日證實，檢查發現約40戶水管滲漏、約60戶有牆身明顯滲水，部分住戶同時出現兩類情况，共約100戶受影響。該項目提供519個單位，即受影響單位佔近兩成。東華稱已要求總承建商全面檢討施工質素及承擔一切相關費用。
入伙1月見問題 責成總承建檢討
東華三院稱，項目今年3月入伙前經專業顧問團隊檢查，無發現異常，惟4月底起有住戶反映有水管滲漏及浴室牆身滲水，東華立即責成建築顧問及總承建商了解原因，發現有施工質素未如理想，立即要求顧問團隊及總承建商糾正改善。
部分單位水管滲漏方面，東華指顧問意見認為主因是啟德公眾供水系統的水壓較預期大，部分水管接駁位滲漏；總承建商7月已完成相關單位喉管檢查及維修，顧問團隊及總承建商已在供水系統加裝減壓裝置以穩定水壓，至今無再收到居民反映水管滲水。
至於單位內牆身滲水，東院稱主因是部分洗手間的趟摺門及門框接連位滲漏，相關單位逾八成已維修，目標下月完成所有執修。
東華稱轄下其他過渡房屋項目沒聘用同一總承建商，如總承建商未能盡快妥善解決問題，東華保留法律行動權利。