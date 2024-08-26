乘客失竊飛機抵港 接駁巴鎖門拘內地漢

有網民在「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」facebook群組發文，稱乘搭快運UO561航班返港，在停機坪登上接駁巴，惟巴士「關鎖門之後唔知點解唔開車」，整車乘客被困車內一小時，「拍門又冇人理」。

有稱被困一小時「拍門無人理」

根據帖文影片，巴士載滿乘客，多名警員及職員在車外走動，觀察車內乘客。另一影片顯示，有警員在車內帶走多名男子，並登上飛機；其間有人以普通話表示「呀自己換座位那個 （男子）」，亦有人以廣東話說「佢頭先想坐過嚟前面嗰行」。

機管局回覆本報查詢表示，昨日零時30分，UO561因懷疑發生偷竊案，航機抵港後要求警方協助處理，接駁巴約1時50分接載旅客前往客運大樓。至於鎖上接駁巴的相關指引，局方無回應。本報正向快運查詢受影響乘客人數，未有回覆。

警方表示，昨日零時49分接報，有乘客疑在機上被偷取價值約33萬元的勞力士手表、5000港元、約2000元外幣及一張信用卡，警員在接駁巴拘捕疑犯，疑犯正被扣查，另外幾名被帶走男子為目擊者。