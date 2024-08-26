兩元乘車須樂悠咭 逾7萬長者未申請

港鐵黃大仙站昨有數名職員提醒長者要用樂悠咭才可享兩元乘車優惠，例如在閘機留意是否仍有人用長者八達通入閘；另有職員在八達通服務站協助長者把長者八達通服務及餘額轉移至樂悠咭。

68歲的羅先生由沙田乘巴士到黃大仙，再轉乘港鐵至灣仔與朋友飲茶，他以長者八達通入閘時，被職員提醒轉用樂悠咭方可享兩元優惠，故到客務中心取消交易。他說一年前已申請，惟昨忘記轉用。

有忘記昨生效 有不知需按金啟動

72歲的陳先生從政府宣傳得悉措施，3個月前已領樂悠咭，不過昨早由慈雲山乘搭小巴至黃大仙時，才發現無兩元乘車優惠，到客務中心查詢方知需增值按金以啟動樂悠咭。他批評相關措施不方便，「搞咁多花款」、「好煩」。

黃大仙社區中心屬8間樂悠咭臨時申請服務中心之一，原定周日及公眾假期不開放，因應新措施昨實施，加開服務。綜合本報記者觀察及向中心職員查詢，昨早9至12時，有兩及3名長者分別報失及申請樂悠咭。

黃大仙七旬居民王先生昨早乘搭小巴到慈雲山，發現未能享用兩元乘車優惠，遂向黃大仙站客務中心查詢，職員轉介他至社區中心辦理申請手續，要等4周才可獲取樂悠咭。他自言患白內障、少看電視，故不清楚有新措施，擔心等咭期間需多付車費。

料4萬未申請者住安老院

孫玉菡：嘗試接觸助申

孫玉菡昨日傍晚上京前表示，新措施實施大半日運作暢順，運輸署前晚啟用緊急事故交通協調中心，暫未收到來自八達通或交通營辦商有關系統故障的匯報。他稱未交申請的約7.3萬人中，絕大多數是80歲以上，估算當中約4萬人住安老院，估計該4萬人較少外出，故換咭意欲不大，當局會嘗試接觸及協助申請。

孫強調樂悠咭為實名制，有助打擊濫用優惠，又稱長者咭及樂悠咭年齡劃分不同，不可輕易將兩者合併。他指需時蒐集新措施的數據，預計2元乘車優惠檢討今年底完成。

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