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Lovebird Diamond：大幅縮短鎖定訂單時間

【明報專訊】Lovebird Diamond創辦人梁家浩表示，該公司一向都有為顧客提供客戶訂製服務，以滿足部分顧客喜歡個人化、避免和他人「撞款」的要求。顧客在該公司的兩間樓上舖說出要求後，店員會手繪草圖給顧客過目。若顧客大致滿意，也同意該公司的報價，店員就會將草圖轉交給首飾設計師。後者使用電腦軟件Jewel-CAD設計精細的3D首飾圖，再交給顧客過目。若顧客滿意，工場就會開工製造。

20秒可生成首飾圖片

但問題是，很多時顧客未必能夠清楚表達其設計要求，店員往往要來來回回，修改或重繪草圖多次，才能令顧客大致滿意。單是這個階段，便可能需要大約一星期。使用AI來生成首飾圖片之後，相對於手繪草圖，明顯有多個好處。首先，是創作的自由度大了。因為AI設計首飾的某些線條，是人類未必想得出的。更重要的是速度快。因為輸入要求之後大約20秒，就可以生成一幅好像相片般的首飾圖片。即使生成10幅片，才有一幅令顧客滿意，也只是20至30分鐘內的事情，就已經鎖定訂單。

暫時使用「AI訂做」這項新服務的顧客，比較多是向店員口述要求，然後由店員代為在該公司的網頁（https://jewel-ai.com）以文字輸入要求，來生成首飾圖片，比較少顧客會自行輸入。因為顧客不熟悉某些提示，可能會比店員花多一些時間。此外，Jewel-CAD等電腦軟件暫時也未能讀取AI生成的首飾平面圖，來產生3D設計圖，首飾設計師仍然需要重新繪畫。

但他認為，近年愈趨流行的培育鑽石，和「AI訂做」正好是絕配，可給予後者較多設計空間。一來，培育鑽石的成本大約只是天然鑽石的10%，體積大一點的也較易負擔。二來，亦因為成本較低，培育鑽石可以切削和打磨較多，迎合顧客對於外形的要求。

該公司在7月底推出「AI訂做」首飾服務和全新品牌Jewel-AI。由於未開始宣傳，暫時每星期只有幾個顧客使用這服務，但查詢的有幾十個。梁家浩相信，消費者需要被教育，故不太心急。除了社交媒體廣告和「搜尋引擎優化」（SEO）之外，該公司未來還可能參加珠寶展來宣傳「AI訂做」服務。

溫學文則透露，原來Lovebird Diamond和CustomMadeCase的創辦人都是自己萌生「AI訂做」的念頭，再找他的公司解決IT技術問題，兩者都比同行更具前瞻性。

相關字詞﹕創科線

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