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手機殼店首飾商推AI訂做服務

【明報專訊】人工智能技術生成內容（AIGC）年多前變得炙手可熱，近期開始影響到各行各業。最近，有本地首飾店及提供印製手機殼服務的商店，不約而同推出以AI生成設計圖的訂做服務，試圖在行內搶飲「頭啖湯」。

AI手機殼設計師服務收費288元

CustomMadeCase創辦人李明輝表示，該公司2011年開始推出數碼打印手機殼服務，每個款式只印一個都可以。現時，除了網頁（www.cmcase.co）之外，該公司共有6間實體店。約一半顧客會選擇該公司取得授權的卡通人物圖案；另一半則會自行提供相片，該公司的設計師也會按顧客要求，協助稍為修改相片；前者收費198元，後者288元，手機殼和平板電腦殼收費相同。由於現時的手機型號和手機殼材料很多，所以顧客選定卡通人物圖案或者提供相片之後，該公司的客服人員會和顧客溝通，詢問其手機型號和喜歡的手機殼材質。

文字輸入要求 AI生成圖片

該公司8月初推出「AI手機殼設計師」（www.cmcase.co/pages/ai_case_design）服務，收費和顧客提供相片相同，都是288元。顧客在上述頁面以電郵地址或者手機號碼註冊後，可以文字輸入要求，以產生圖片。通常每幅圖片的生成時間只需15至20秒。若顧客滿意圖片，就可以下載儲存，然後按畫面指示點擊，透過WhatsApp傳送給客服人員。客服人員會詢問顧客手機型號和喜歡的手機殼材質，以及圖片是否需要略為修改等，完成整個落單程序。若顧客在使用AI產生圖片時遇上困難，也可以尋求客服人員或實體店店員協助。

由於這項新服務剛推出不久，還未真正開始宣傳，所以暫時每星期只有數十個顧客落單。該公司計劃稍後會以多種方式宣傳，包括：為上述頁面進行「搜尋引擎優化」（SEO）、在社交媒體刊登廣告，以及透過其他合作的實體店宣傳等。他預期，半年內使用這項新服務的顧客至少會增加一倍。

事前訓練大模型 避開手機鏡頭位置

為CustomMadeCase提供技術集成服務的腦爸打有限公司共同創辦人溫學文透露，「AI手機殼設計師」頁面背後使用的，也是外國的文字生成圖片大模型。但為了更適合行業需要，該公司使用了數千幅手機殼和平板電腦殼的相片，來訓練那個大模型。這樣做有兩個目的。

第一，是要令那個大模型知道手機和平板電腦的大約長闊比例。第二，是要令那個大模型知道手機和平板電腦的相機鏡頭通常在哪些位置。這樣，它日後生成圖片時，才會盡量令圖片主體和鏡頭保持距離。

溫學文表示，本來理論上，顧客也可以上載自己的相片，配合文字描述，要求那個大模型生成心目中的圖片，例如讓自己化身成運動員，出現在巴黎奧運的比賽。但實際試用下來，卻發覺那個大模型不大服從這種要求，不肯使用顧客上載的相片。他估計，可能要那個大模型推出新版本時，才解決到這個問題。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

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