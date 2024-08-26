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灣區熱搜：擺脫老翻形象 國產模型漸興

【明報專訊】說到模型，向以日本萬代（BANDAI）的高達最為人所知，而過去說到國產模型，多令人想到「盜版」，像早年的高高、龍桃子、大班，都是人所共知的高達模型盜版商。2017年，萬代母公司於上海成立萬代南夢宮（中國），負責中國市場的整體經營，開拓業務同時打擊盜版，龍桃子及大班2018年先後被查封。

國潮風設計 外國網紅評測

在盜版商退場、萬代南夢宮積極拓展中國模型市場的同時，一批國產模型品牌也慢慢崛起，例如汕頭的藏道模型、東莞的摩動核及MOSHOWTOYS等，生產的再不是搬字過紙的盜版貨，而是由自家設計、具代表性原創角色（IP）的模型；而且這些模型多以國潮為設計方向，突顯中國元素，例如藏道文化的朱雀、白虎、玄武、青龍《四聖獸》系列，摩動核以中國古典人物如白起、呂布、哪吒為原型的《星甲魂將傳》系列等，在價廉物美的吸引力下，短時間得到模型愛好者青睞，就連日本、韓國和歐美的YouTuber也會對這些國產模型評測，可說為國模擺脫「盜版」污名。

早在2019年，萬代已表示中國是其模型產品最大的海外市場，萬代於中國開設的官方專門店Gundam Base數量也是海外最多，其中一間便位於深圳。此外，近年中國模型玩家在萬代舉行的全球模型比賽也有不俗表現，加上國模的百花齊放，帶動了內地消費者對模型周邊產品的需求。

相關字詞﹕模型 大灣區

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