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灣區熱搜：模型友北上創模型油 「在港必不行」 建自家品牌推刻刀噴槍 外銷港澳大馬

【明報專訊】「男人愛高達」，有人視砌模型為興趣，亦有人以代工砌模型為工作。對於梁曉明而言，砌模型不單是興趣加工作，還是創立自家模型油及工具品牌的契機。兩年前梁曉明跑到深圳西鄉開模型店，推出IMPEZ模型油及模型工具，他說這門生意若在香港肯定辦不到，「這邊（深圳）產業鏈齊全，無論經營成本、生產成本、運輸成本都比香港低很多，才能讓產品有價格優勢」。

明報記者 陳子凌

港缺生產技術 終需找內地廠

「香港寸金尺土，這門生意肯定做不到。」談到為何不在港發展模型工具品牌，梁曉明失笑道：「經營成本太高，又沒有適合的生產技術，最後還是要回內地找工廠，結果運輸費用又貴一筆，可以說，現在一樽IMPEZ模型油大約賣30元至50元（人民幣，下同）不等，換了在香港搞，價錢起碼要貴四五倍。」

對比港人北上創業多數選擇受追捧的創科、互聯網等新興行業，梁曉明選擇的卻是較冷門的模型店。「砌模型是愛好，之前在香港也是做模型師，接代工，所以也很自然地想到開模型店。」在投資者支持下，梁曉明2021年北上深圳籌備開設模型店，2022年10月位於寶安區金海路18號的IMPEZ開業，主要售賣日本及國產正版模型和各款模型工具，以及提供製作模型的工作空間。由於鄰近西鄉及碧海灣地鐵站，加上早年像深圳東門廣為人知的模型店逐漸結業，因此IMPEZ吸引到不少模型發燒友慕名而至，甚至被網民稱讚是深圳最專業的模型店。

不過梁曉明志不止此，「可能是多年代工經驗，對模型油的顏色種類、質量等較有要求，有時遇到不合心水的，或調不出自己想要的顏色，就會心想何不自己做呢？」他不諱言，從開店第一刻起就打算做自家模型油，花了大約半年籌備、試錯、尋生產商等，去年4月左右推出IMPEZ模型油。

用家行先 多看動畫參考配色推新款

推出至今，IMPEZ模型油顏色種類已有接近180款，優點是油漆氣味輕、遮蓋力強，金屬色系列也相當豐富，頗受模型愛好者青睞。「例如綠色，坊間常用的模型油可能只有幾款色調，想要跟足模型說明書的效果就要自行調色，而我們推出新顏色，會考慮是否自己想用，也會參考不同模型師的配色、多看動畫，然後再做測試，完全是用家角度出發，但求大家用得順手」，梁曉明道。

另一樣能體現IMPEZ以用家角度出發的，是其六角形的蜂巢模型油樽。市面上的模型油多數是圓形或方形樽身，「生產容易，但對用家很不方便，一大堆模型油平放枱面很佔地方，找起來也麻煩」。梁曉明解釋，六角形設計可將油樽改為向上疊放，除省空間和易尋找，要用哪種顏色，伸手抽出便可。

除了模型油，IMPEZ還推出打磨棒、刻線刀、噴槍、氣泵等模型工具，最近亦跟國產改裝模型套件廠商合作，為他們的改件推出專用色模型油套裝。現時IMPEZ的產品除在自家模型店及網上發售，也在香港、澳門及馬來西亞有代理商，對比起日本或台灣的模型油，售價有競爭力，但意外是價格優勢於內地卻行不通，因此內地市場非其重心，「國產模型油太便宜了，幾元一樽，我們根本做不到」，梁曉明笑道：「為什麼不能鬥平？這是個化工問題了。」

開模型店「微利」 化作用品體驗場

梁曉明未來會繼續專注於IMPEZ產品研發和推廣，暫時不打算開模型分店，「老實說，賣模型是微利行業，很難跟網購競爭」，模型店現時更似是產品展示及體驗店，「例如開辦一些培訓班，讓他們感受IMPEZ模型油和工具」。對於IMPEZ的發展，「不敢說靠它發達，就希望有多些同好認識，以及可以讓我不用憂三餐，繼續開開心心砌模型便很好，哈哈」。

相關字詞﹕創業 自家品牌 模型 大灣區

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