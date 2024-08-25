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港聞二

嘆今夏蝨患嚴峻難眠 劏房漢北上「避暑」

【明報專訊】去年《施政報告》公布成立的「解決劏房問題」工作組上周四向特首提交報告，就取締劣質劏房提出具體建議方案。71歲的顧先生約9年前搬入深水埗一劏房單位，與蝨共眠多時，咬至滿身傷口。他稱今年夏天蝨患特別嚴重，蝨子殺之不盡，「一晚成十幾廿隻，張蓆又有，道牆又有」，令人困擾，每月花數百元購買除蝨用品，又勤洗牀蓆，亦未見成效。他無奈稱「避木蝨，就是避天氣」，故在不違反綜援條件下會返內地避蝨，盼政府盡快解決劣質劏房問題，讓更多劏房戶上樓，免受木蝨之苦。

「避木蝨 就是避天氣」

香港社區組織協會上月初發表調查報告，訪問308名劣居所（劏房、板房、牀位及天台屋）租客，九成受訪者因居所太熱身體不適，包括53%有皮膚問題。來港逾50年的顧先生，現以2500元租住深水埗一個50餘呎劏房，他稱木蝨遍佈整幢大廈，到夏天木蝨變多，數量一晚可達10來20隻，大小不一，遍佈每個角落。他說，因木蝨趁他睡覺時吸血，「一咬你就醒，起身𢯎痕」，而且蝨子爬得快，「你手快就撳到、反應慢都撳唔到」，令他徹夜難眠，其背、手及臀咬至出現圓形紅疹，部分傷口抓至出血。被壓扁的木蝨會留下血迹，而牀邊牆身滿滿血迹，見證他的滅蝨「戰績」；劏房走廊亦有如芝麻大小的木蝨。

防蝨月花數百 無力聘滅蟲

顧先生過往從事餐飲，因患「小腸氣」退休，現靠綜援生活，應付生活開支外，每月仍需另花數百元購買除蝨用品及藥膏，倍感吃力。他不清楚木蝨成因，亦請不起滅蝨師傅，只能靠自己解決問題，包括常洗澡降低體溫、被咬後以濕毛巾擦身、在牆邊及牀板灑上木蝨粉，甚至以熱水洗蓆再放上天台晾曬，但成效不大，「三幾日又爬過嚟」。

9年未上樓 盼加快

受木蝨之苦近9年，顧先生漸變麻木，但睡眠質素差，影響身體及精神狀態。為避木蝨，他不時往返內地租住友人寓所，連同租金及水電每月只需600多人民幣，而且有冷氣，環境舒適。不過他說天氣轉涼就會多留港，因每年離港逾180日有可能失去領取綜援資格。他提到自2015年申請公屋，9年間因信件寄失、資料錯誤等原因一度被房屋署取消申請，至今未能上樓，無奈稱「我諗住9年乜都到」、「自問打工抽咁多年稅，啲老人家仲要瞓街、受啲木蝨苦，梗係想快（有公屋）」。

社協倡助換家具津貼電費

社協副主任施麗珊表示，劏房空氣不流通，衛生欠佳，而炎夏令居所變熱，容易誘發濕疹、熱痱等皮膚問題，同時令木蝨、昆蟲滋生，其接觸的個案不少受木蝨困擾，「試過木蝨除唔到，要掉好多嘢去掉走木蝨」，購入除蝨用品亦令開支增加。她提到就居民來說「當然希望快啲上樓」，但政府亦可考慮向劏房戶提供家居改善措施，包括更換家具、提供電費津貼。

特首李家超上周四於社交平台稱，會把最近在《施政報告》諮詢時收到的意見提交「解決劏房問題」工作組，並要求納入研究，亦提出新元素予專組考慮，指示工作組於一個月內提交進一步研究結果。

明報記者 杜沛妍

相關字詞﹕木蝨 劏房

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