今旺角諮詢施政 李fb片：社區客廳惠3.6萬人次

【明報專訊】特首李家超今日將與多名司局長到旺角出席第二場施政報告地區諮詢會，繼續近距離與市民交流聆聽意見。他昨在社交網站再上載另一段影片，稱本屆政府致力改善民生，由細節逐項落實，過去一年當局在醫療、育兒、交通、房屋等不斷努力，推出「社區客廳」、「在校課後託管服務計劃」等多項便民措施。他稱會和團隊繼續聆聽市民意見，讓政府更好服務市民所需。
李家超指出，諮詢期間除繼續會見不同團體，亦與團體走入社區親身接觸市民，呼籲市民就新一份《施政報告》踴躍發表意見。
影片訪問不同人士，其中當局推出「社區客廳」計劃，為劏房住戶提供共享廚房、飯廳，以及做功課、興趣班和集體活動的公用空間，首個社區客廳去年12月18日在深水埗試行，截至今年5月底，共約430個劏房戶受惠，累計受惠人次逾3.6萬。今年7月起土瓜灣、紅磡及南昌3個社區客廳項目亦逐步投入服務。
劏房戶讚共享廚房學習室有效
影片中，社區客廳會員、劏房住戶黃玉蓮表示，社區廚房緩解劏房開放式廚房油煙問題，她可在社區客廳共享廚房煲湯及煮飯，兒女則讚賞社區學習室有助提高學習效率。
此外，城巴運營及工程主管（港島）梁孫偉亦於影片指出，過往紅磡海底隧道擠塞嚴重，三隧分流令交通暢順，為市民出行及生活帶來便利，亦提升巴士競爭力。