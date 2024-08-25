今旺角諮詢施政 李fb片：社區客廳惠3.6萬人次

李家超指出，諮詢期間除繼續會見不同團體，亦與團體走入社區親身接觸市民，呼籲市民就新一份《施政報告》踴躍發表意見。

影片訪問不同人士，其中當局推出「社區客廳」計劃，為劏房住戶提供共享廚房、飯廳，以及做功課、興趣班和集體活動的公用空間，首個社區客廳去年12月18日在深水埗試行，截至今年5月底，共約430個劏房戶受惠，累計受惠人次逾3.6萬。今年7月起土瓜灣、紅磡及南昌3個社區客廳項目亦逐步投入服務。

劏房戶讚共享廚房學習室有效

影片中，社區客廳會員、劏房住戶黃玉蓮表示，社區廚房緩解劏房開放式廚房油煙問題，她可在社區客廳共享廚房煲湯及煮飯，兒女則讚賞社區學習室有助提高學習效率。

此外，城巴運營及工程主管（港島）梁孫偉亦於影片指出，過往紅磡海底隧道擠塞嚴重，三隧分流令交通暢順，為市民出行及生活帶來便利，亦提升巴士競爭力。