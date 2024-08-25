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壞帳9% 百分百擔保不重推 丘應樺：已助4萬企業 再來政府負擔大

【明報專訊】金管局前日（23日）公布聯同銀行公會成立中小企融資專責小組以助中小企融資，有業界冀政府重推「中小企融資擔保計劃」下「百分百擔保特惠貸款」。商務及經濟發展局長丘應樺昨表示，計劃至今批出2822億元貸款，「百分百擔保」則批出1432億元貸款，累計壞帳率9.2%，政府擔保額涉約132億元，若維持措施將為政府帶來很大負擔，目前沒計劃重推，但會密切留意經濟情况再考慮。

丘應樺昨早於商台《政經星期六》稱，「百分百擔保特惠貸款」是新冠疫情期間特別措施，幫助中小企渡過難關，已協助6.7萬宗個案，涉及4萬間企業及40萬名員工。 對於金管局聯同銀行公會成立中小企融資專責小組，丘認為措施具鼓勵，希望銀行與中小企透過務實溝通協助中小企過渡。

對於近期有中小企反映經營困難，丘應樺稱當局會繼續幫助中小企升級轉型和推廣業務，包括發展跨境電商，將電商業務引到東盟。他說，電商發展已成大趨勢，旅客亦已轉變購物方式，參考外國企業，零售實體店舖不需多，依靠電商可能會有不同商機，呼籲零售業轉型和抓緊商機。

談關經貿辦 「不應一嚇就跪」

丘應樺上月隨特首李家超到越南等東盟國家招商引資，他說老撾、柬埔寨與越南均有企業願來港集資上市及參與創科項目，亦已有香港企業落戶東南亞。日前英美分別有聲音提出應關閉香港在當地的經貿辦，丘應樺認為「不應該別人嚇一下你就跪低」，目前各國辦事處均營運正常，又稱讚駐守外地的經貿辦同事沒因外界的抹黑等壓力退縮。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾明確表示減息時機已到，出席同一節目的恒生銀行高級顧問梁兆基預料，聯儲局今年會減息兩次，估計9月可能減四分之一厘，年底時一共減息半厘，明年會持續減息，但步伐和頻率將受通脹是否重現等影響。

恒生梁兆基料美今年減息兩次

梁說，現時大部分銀行借貸都採用拆息，只有小部分用最優惠利率，而美國減息預料會帶動拆息市場跟隨下滑。他又說，減息令各行各業信貸成本會相對降低，同時帶旺市場氣氛，增加生意流量；又說過往而言，減息通常會令經濟表現較好。

相關字詞﹕百分百擔保特惠貸款 中小企融資擔保計劃 減息 商務及經濟發展局

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