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港聞二

載客至年底 今走觀塘線 白頭車笑聲滿載 「憶起黃金年代」

【明報專訊】港鐵為慶祝45周年推出的復刻版第一代「白頭列車」，繼上周四（22日）首次亮相後，昨午起正式投入載客。港鐵昨早安排列車在載客前短暫停泊彩虹站供公眾參觀，開放約1小時吸引逾1400人到場，有鐵路迷提早近兩小時排隊等上車，高呼「好興奮好刺激」，還率眾唱歌，說「希望每日搭到一次」。初代列車亦吸引「初代」乘客，有當年地鐵通車時搭過頭班車小孩，現已人到中年，昨到來重溫兒時對「波波扶手」的美好回憶。有巿民說復刻列車充滿笑聲，一洗現時港鐵車廂的死氣沉沉，令他想起1970、80年代的黃金年代。

港鐵表示「白頭列車」將在觀塘、將軍澳、港島及荃灣線4條市區線載客至年底，今日會行走觀塘線，想乘搭的市民可碰碰運氣。

昨停彩虹一句鐘 1400人守候

復刻列車昨早10時45分至中午短暫停泊彩虹站2號月台供公眾參觀，不少鐵路迷早上9時許已在站內排隊，列車開放一刻一湧而入歡呼，列車頭尾各兩卡車廂重現初代列車的波波扶手、經典橙黃色天花等，不少鐵路迷登車後興奮得在列車上來回奔跑，高歌「白頭開通，真的很興奮」。

排頭位的20歲鐵路迷鄭先生說，上周四要上班，飲恨未能見證列車首航，故昨一早到場排隊，興奮可成為首批參觀乘客。他說雖然今次是自己首次見到波波扶手和橙黃色天花，但他都「好懷念」，很開心可體驗復古車廂設計。他說今次白頭列車由市區線現代化列車（俗稱「M-train」）改裝而成，而M-train列車正陸續退役，籲大家「好好珍惜」，日後會嘗試捕捉「白頭」的服務路線及時間，「希望每日都搭到一次」。深圳鐵路迷胡先生昨專程來港參觀，最愛波波扶手有復古特色。

通車首班客 憶愛對波波說話

55歲張先生為1979年地鐵首班載客列車乘客，當年9歲的他與爸爸一同登車，被報章拍下照片，昨特地帶同剪報參觀列車。他說最印象深刻是波波扶手，兒時搭地鐵常會「拍波波」，又會對着扶手說話，昨來參觀是希望「追番啲舊回憶」，懷緬歷史。

寫生漢稱時人壓力大 車廂缺生氣

年近40歲的陳仔笑言列車上的人比列車本身更有趣，昨帶同畫簿在場寫生。他說現代人壓力大，港鐵車廂一般都是死氣沉沉，但這列復刻版列車上卻充滿笑聲，令他想起1970、80年代的地鐵車廂，故盼畫下眾生相，記念「返番去黃金年代」的畫面。

參觀時間昨中午結束後，白頭列車正式投入載客，頭班車12時07分在彩虹站開往調景嶺站。

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