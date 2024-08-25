外賣員遭凍帳戶 Keeta指多部裝置登錄同戶口

稱配合警方反黑工行動

Keeta日前回覆查詢時承認為配合警方全港反非法勞工行動，上月中起凍結部分可能虛假資料註冊、帳號外借，或多人共用同一帳號的潛在風險帳號，保障合法送遞員權益。經多輪覆核，確認部分帳號並無風險，平台隨即解除限制，並通過應用程式通知，當中提交充分證明的申訴最快1日內已獲解除；覆核工作大致完成。至於涉及多少送遞員，Keeta則未有回應，僅就覆核流程導致部分合規送遞員受影響深表歉意；如對相關安排存疑，可循平台上訴機制申訴。

勞處稱如自認僱員身分應盡快求助

被問到有否接獲求助，勞工處稱，如任何人相信自己屬僱員身分，但僱主未有履行勞工法例下責任，應盡快提供資料，會提供協助。至於如何加強對平台工作者保障，勞工處表示，就本地平台工作者情况的「主題性住戶統計調查」，採訪工作已完成，目前正確認和分析數據，料明年初發布結果。處方指出，政府關注數碼平台工作者保障，會繼續就推展保障平台工作者的工作，聽取業界持份者意見。

月均收入6000元的阿銘是半個家庭經濟支柱。他說上月23日起被凍結帳戶，直至本月1日才獲解封，8個工作日內損失2400元收入。他說心情一落千丈，多番在應用程式及向平台職員求助卻「投訴無門」，「客服是機械式官腔口脗，答案毫無幫助」。

有人帳戶兩日解封 失任務獎賞等2900元

稱兩部電話為確保電源

另一名送遞員阿林（化名）稱，上月24日突然收到平台「異常行為」違規通知，便遭無理封鎖帳戶。他曾兩度在應用程式申訴，應用程式以「不合理申訴理由」為由拒絕其申訴；又到街站求助，引述職員要求他「等消息」。其帳戶兩日後獲解封，連同「任務獎賞」在內共損失2900元。他說全職送外賣一向輪流用兩部電話，確保有足夠電源；對於使用人面識別後帳戶仍遭凍結感到不合理，要求平台給予解釋。

外賣員權益關注組本月初到Keeta辦公室請願，成員Juntine稱，平台仍未安排公開交代；而WhatsApp群組有300多人求助，部分個案逾一周仍未獲解封，「無理由為配合打黑工就拎外賣員『交貨』」。

Juntine要求平台賠償帳戶被封逾一周的送遞員，以及清晰定義「異常行為」，避免再有帳戶遭不合理凍結。

翻查資料，警方今年6月曾採取反非法勞工行動，拘捕36名非華裔非法勞工，涉利用他人平台帳戶送遞外賣，亦被控串謀詐騙及禁止接受僱用工作。

警方表示已聯繫本地外賣平台改善註冊及登陸機制漏洞，希望從源頭堵截。