環保署倡建生態走廊 堤壩設水獺專用梯

早前被指低估影響 環署稱已考慮相關資料

環保署曾回應環團質疑，指環評報告根據文獻紀錄，假設有水獺出沒並進行了相應評估，加上土拓署於今年1月曾在落馬洲河套區生態補償區域拍攝到水獺出沒，環保署在審核環評時亦有考慮相關資料，並提出優化措施，包括建立10米闊的生態走廊、加寬連接深圳河地下水道的格柵間隙，以及在主河道的堤壩和水閘位置增設水獺專用梯或繞路等。

翻查新田科技城的環評報告，河套區和三寶樹濕地保育公園（北面）之間，以及林地生境（南面）之間都會有生態走廊，部分路段在地底，兩旁會種樹及灌木，減少周圍環境如人為活動、燈光及噪音對水獺的滋擾。報告亦顯示另一段生態走廊位於古洞路與新田公路交界附近。

發展局：設新污水收集系統淨水設施

發展局回覆本報稱，除了建立生態走廊等措施，新田科技城發展會為未設有污水收集系統的地區提供新的污水收集系統，改善來自區內現有棕地作業的污染問題，同時闢設一個三級淨水設施，有助於改善區內以至后海灣的水質。

新田科技城發展項目亦包括活化區內的人工河道，以自然化河牀及堤岸設計改造現有混凝土河道；以模仿自然溪流形態，創造微生境；並在堤岸區域種植吸引野生動物的植物。活化後的河道將連接由三寶樹濕地保育公園、生態走廊和休憩用地形成的生物生境網絡，吸引野生動物使用，提升生態環境。

（城市保育）