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公民科學家上水發現歐亞水獺蹤迹 嘉道理農場招募市民搜索 籲北都連通濕地活化人工河

【明報專訊】行蹤飄忽的歐亞水獺是國家二級重點野生動物，亦是全球近危物種，嘉道理農場暨植物園研究團隊今年2月於鄰近上水的梧桐河與雙魚河交界一帶河畔，發現疑似動物的分泌物，經基因鑑定後證實屬歐亞水獺。農場表示，發現分泌物的地點位於后海灣以東較遠及內陸位置，證明水獺會使用鄰近市區的石屎化河道，認為政府發展北部都會區，除了要保留濕地完整和連通，更應該積極活化人工河道和改善水質，營造對水獺和其他野生動物友善的設施，讓牠們在鄰近市區亦可以找到地點棲息及覓食。

明報記者 馬耀森

發展局：按生態評估制訂緩解措施

發展局回應稱，政府在發展北部都會區時，會按《環境影響評估條例》要求，對動植物及野生生物的生境作生態評估，並制訂適當的緩解措施。以新田科技城為例，政府提出有利歐亞水獺的優化措施包括建立生態走廊。政府亦會採取措施改善區內以至后海灣的水質（見另稿）。

1950年代，珠江口一帶曾是水獺皮的主要產區，每年收購量逾萬隻，可製作皮草，但過度捕獵以及生境變化等令水獺種群數量銳減。嘉道理農場近年調查珠江口一帶的歐亞水獺，包括設置紅外線攝錄機拍攝，以及分析水獺遺留的分泌物。研究團隊亦在珠海發現歐亞水獺，但需要更多研究，以確定與本港歐亞水獺是否屬於同一族群。

嘉道理農場暨植物園中國保育項目自然保育主任梁幗頤表示，農場於2020年起在后海灣一帶尋找歐亞水獺的蹤迹，2021年在白泥發現水獺的分泌物（糞便或肛腺分泌物），以及於2022年與世界自然基金會香港分會合作，在米埔拍攝到3隻水獺一起出現。不過她說「香港的水獺好怕羞，實在太難找」，要「地氈式」搜索牠們的分泌物，太過耗費人力。為了更有系統尋找水獺，農場在今年初開展「香港考『獺』計劃」，招募了12名市民為公民科學家，並設計了5條路線，包括豐樂圍、新田、大生圍、梧桐河及落馬洲，每次派2至3人，按設計路線野外調查，至今已共17次。

梧桐河發現證水獺出沒近市區石屎化河道

計劃推行至今，研究團隊在梧桐河、新田及馬草壟發現歐亞水獺的蹤迹，當中在新田設置的紅外線相機於今年3月拍攝到歐亞水獺的照片，顯示這個北都發展重點仍是水獺的重要棲息地；其餘兩次均發現水獺分泌物，包括今年2月在上水濾水廠對出的梧桐河岸發現，梁幗頤認為意義重大，除了證明后海灣以東較遠及內陸的地點仍有水獺出沒，亦證明水獺會於鄰近市區的石屎化河道出沒。

她說梧桐河兩岸雖然有做綠化工程，河道亦有不少淡水魚如福壽魚，但與天然河道的生境仍有明顯分別，估計水獺沿着后海灣一帶河道，例如深圳河，一直游到梧桐河覓食，而發現分泌物的位置與深圳河距離逾1公里。

籲優化地下輸水道形成生態走廊

梁續稱全球水獺受到三大威脅，包括水質污染、水體連通性被切斷，以及生境碎片化。水獺主要在水中移動，若捉到魚，則會上岸進食，及留下分泌物「霸地盤」，故牠們的活動範圍與水體之間是否相連甚為重要。她以梧桐河為例，河道以西是河上鄉，有不少魚塘，但被一條單程車路分隔，若優化地下相連的輸水隧道，就可以形成生態走廊，將不同的水體連接起來，水獺的活動範圍得以擴大。

梁幗頤又表示，過去曾於沙嶺相關工程的環評報告顯示有歐亞水獺出沒，但當地的濕地已消失。今次梧桐河發現水獺分泌物，證明整個后海灣及深圳河集水區都是水獺的棲息地，認為除了要保留濕地完整和連通性，更應該積極活化人工河道和改善水質，例如加強河道兩岸之間的綠化，令水獺有藏身之所。

（城市保育）

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