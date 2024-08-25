毒車公主道圖突圍亂撞 警：行動非為截停

被問「人肉路障」否 稱為減車流監察

前晚約7時半，警方接獲租車公司報案，指司機未依時交還車輛，另懷疑司機藏毒。該車初時在黃大仙徘徊，警方展開「捷進行動」監察，發現該車在九龍城及紅磡5次衝燈、5次違反路面標記及3次逆線行駛。至晚上8時許，該車被發現停在公主道58號油站旁小路，西九龍衝鋒隊遂在400米外部署「汽車分流」，即以警車停泊在第一線及二線，收窄行車線及減慢車流。涉案司機發現警方後，即沿公主道加速撞向前方3車，突圍不果後倒車，撞到並拖行衝鋒隊警員至後方第4車，之後再向前撞，最終停下，7名警員擎槍及以警棍敲打車窗，繼而拘捕司機。

無牌司機涉狂亂駕駛等7罪

被捕40歲姓潘男司機報稱無業，無黑幫背景，涉嫌未獲授權而取用交通工具、狂亂駕駛、襲警、販運危險藥物、藏有他人身分證、無牌駕駛及駕駛沒有第三者保險車輛。警方在車上檢獲約12克懷疑冰毒、約9克懷疑霹靂可卡因及約10克懷疑氯胺酮，市值約兩萬元。案件交九龍城警區重案組第一隊跟進。

租車公司GPS追蹤 亂駕「意料之外」

據了解，涉案私家車自7月中被租用，逾期未還，前晚租車公司透過GPS得知車輛位於黃大仙，警方在西九龍一帶監視該車行駛約7公里，一直無意截停，該車突然加速撞向其他車輛屬警方意料之外。

九龍城警區助理指揮官（刑事）警司徐淑儀稱，可疑車輛曾作出多項危險駕駛行為，警方為其他道路使用者安全，沒即時截停或追截，在公主道的行動非欲截停該車，而是方便監察其去向，「是它自己衝過來，不存在我們主動想截查」，譴責涉案司機罔顧他人生命危險，直接衝向市民車輛及警員。被問到警員為何未有開槍制止司機，徐稱現場有其他車輛，警員要判斷開槍會否影響他人，故擎槍戒備及阻嚇司機，保障警員及其他人安危，最終亦在毋須開槍下制服司機。

捱撞男警頭部受傷，清醒送院治理，情况穩定。據了解，他被涉案車輛車尾撞推向中線另一私家車，當時緊抓可疑車尾泵把，沒有被夾。警務處長蕭澤頤昨出席活動後稱，已探望受傷警員，他暫沒大礙，感謝同事盡忠職守。

案中共4車受波及損毁，車上無人受傷，其中白色平治司機周先生形容事發如拍戲，「不停撞過來」，自己曾扭軚頂住涉案車輛，以免再有警員被撞。對於警員擎槍，他稱「當然驚，個個拔了槍」，但亦沒辦法，只好叫女朋友伏下，車輛被撞後無法開門，最終要爬至車後方離開。他說不擔心保險賠償問題，「人沒事就好」，又關心捱撞警員傷勢。