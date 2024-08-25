警破假客服騙黨 首見跨國派員駐港 拘6大馬人搗4巢 單一據點2700電話卡同步撥打

【明報專訊】警方網絡安全及科技罪案調查科首次發現有海外電騙集團在港設據點，涉製造假身分證明文件，實名登記購買電話卡，再假冒客戶服務詐騙，涉款6100萬元。警方上周四（22日）搗破多個行動據點，拘捕6名馬來西亞籍男子及5名本地男女。
檢8萬電話卡 87「貓池」數據機
警方上周四在新蒲崗及九龍灣搗破4個集團行動據點，以涉嫌串謀詐騙、使用虛假文書及洗黑錢罪名拘捕6名馬來西亞籍男子、3名本地女子及2名本地男子，年齡20至67歲，搜獲逾8萬張預付費電話卡、87個「貓池」電話數據機及15部電腦。警方指集團不定時轉換據點，並用碎紙機銷毁已使用的電話卡，以逃避追查，電話卡來源仍在調查。6名馬籍男子被暫控一項串謀詐騙及使用虛假文書罪，明早在東區裁判法院提堂。5名本地男女獲保釋，9月下旬再報到。
4月起來港 造假證實名登記電話卡
經情報分析及調查，警方發現有跨國犯罪集團今年4月起派遣成員以旅客身分來港，利用電腦軟件製作假身分證明文件，包括修改護照號碼及將個人照片貼在他人的身分證圖像上，用以購買及實名登記大量本地預付費電話卡。今年5至8月，其中3名馬籍成員以實名登記至少約300張電話卡。集團亦招攬本地人，負責提供本地預付電話卡、身分證明文件及銀行戶口，用作實名登記電話卡及收騙款，並租用犯案單位。
騙徒獲得本地電話卡後，會假扮大型網上服務平台如微信或抖音的客戶服務員，透過電話或短訊聯絡市民，訛稱對方已啟用收費高昂的服務如網上保險、直播功能或VIP會籍等，必須繳付保證金才可取消。騙徒繼而將事主轉駁至由另一騙徒假冒的官方機構（如金管局或銀聯）員工，指示對方瀏覽偽冒機構官方網站，並聯絡由另一騙徒假扮的在線客服。在線客服會以文字要求事主提供戶口結餘，並以減低扣費風險為由，要求事主將戶口全部結餘轉帳到集團的傀儡戶口。
遙距操控 用本地卡免顯示「+852」
集團在港設多個行動據點，警方相信牽涉多於一個東南亞國家。集團利用俗稱「貓池」的電話數據機及電腦程式，將電話信號轉換成網絡信號，令境外集團成員可遙距操控，干犯逾400宗同類電話騙案。警方主動聯絡該集團曾致電的逾千名市民，阻止17人匯款。警方相信集團目標為詐騙港人，在港設據點打出詐騙電話，來電顯示為本地電話，而非外國或「+852」字頭電話，以減低市民戒心。
6名馬籍男子每月收酬約1萬至1.6萬港元，居住於行動據點。為確保電訊網絡平台不停運作，他們每日24小時不斷為「貓池」更換電話卡，除購買必需品外不會出外。其中一個據點單位最多可同時提供逾2700張電話卡予境外成員使用。各據點設網路監控攝影機，疑供集團高層監察員工。
通訊辦：曾拒280萬不符登記要求電話卡
通訊辦回覆稱，截至上月底，約280萬張電話儲值卡因未能提供合乎要求的資料而被拒絕登記，電訊商亦取消共約245萬張登記紀錄未合規的電話儲值卡；電訊商亦須採取不同措施加強認證，包括面對面登記、利用光學字符識別技術擷取身分證明文件資料，以及人手核對資料等。通訊辦亦要求電訊商持續優化登記平台，包括引入政府「智方便」應用程式核實登記人身分。警方表示案件為優化現時電話卡實名登記制提供機會，會於由通訊事務管理局、警方及電訊商業界成立之專責工作小組中提出意見。
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