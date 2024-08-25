警破假客服騙黨 首見跨國派員駐港 拘6大馬人搗4巢 單一據點2700電話卡同步撥打

檢8萬電話卡 87「貓池」數據機

警方上周四在新蒲崗及九龍灣搗破4個集團行動據點，以涉嫌串謀詐騙、使用虛假文書及洗黑錢罪名拘捕6名馬來西亞籍男子、3名本地女子及2名本地男子，年齡20至67歲，搜獲逾8萬張預付費電話卡、87個「貓池」電話數據機及15部電腦。警方指集團不定時轉換據點，並用碎紙機銷毁已使用的電話卡，以逃避追查，電話卡來源仍在調查。6名馬籍男子被暫控一項串謀詐騙及使用虛假文書罪，明早在東區裁判法院提堂。5名本地男女獲保釋，9月下旬再報到。

4月起來港 造假證實名登記電話卡

經情報分析及調查，警方發現有跨國犯罪集團今年4月起派遣成員以旅客身分來港，利用電腦軟件製作假身分證明文件，包括修改護照號碼及將個人照片貼在他人的身分證圖像上，用以購買及實名登記大量本地預付費電話卡。今年5至8月，其中3名馬籍成員以實名登記至少約300張電話卡。集團亦招攬本地人，負責提供本地預付電話卡、身分證明文件及銀行戶口，用作實名登記電話卡及收騙款，並租用犯案單位。

騙徒獲得本地電話卡後，會假扮大型網上服務平台如微信或抖音的客戶服務員，透過電話或短訊聯絡市民，訛稱對方已啟用收費高昂的服務如網上保險、直播功能或VIP會籍等，必須繳付保證金才可取消。騙徒繼而將事主轉駁至由另一騙徒假冒的官方機構（如金管局或銀聯）員工，指示對方瀏覽偽冒機構官方網站，並聯絡由另一騙徒假扮的在線客服。在線客服會以文字要求事主提供戶口結餘，並以減低扣費風險為由，要求事主將戶口全部結餘轉帳到集團的傀儡戶口。

遙距操控 用本地卡免顯示「+852」

集團在港設多個行動據點，警方相信牽涉多於一個東南亞國家。集團利用俗稱「貓池」的電話數據機及電腦程式，將電話信號轉換成網絡信號，令境外集團成員可遙距操控，干犯逾400宗同類電話騙案。警方主動聯絡該集團曾致電的逾千名市民，阻止17人匯款。警方相信集團目標為詐騙港人，在港設據點打出詐騙電話，來電顯示為本地電話，而非外國或「+852」字頭電話，以減低市民戒心。

6名馬籍男子每月收酬約1萬至1.6萬港元，居住於行動據點。為確保電訊網絡平台不停運作，他們每日24小時不斷為「貓池」更換電話卡，除購買必需品外不會出外。其中一個據點單位最多可同時提供逾2700張電話卡予境外成員使用。各據點設網路監控攝影機，疑供集團高層監察員工。

通訊辦：曾拒280萬不符登記要求電話卡

通訊辦回覆稱，截至上月底，約280萬張電話儲值卡因未能提供合乎要求的資料而被拒絕登記，電訊商亦取消共約245萬張登記紀錄未合規的電話儲值卡；電訊商亦須採取不同措施加強認證，包括面對面登記、利用光學字符識別技術擷取身分證明文件資料，以及人手核對資料等。通訊辦亦要求電訊商持續優化登記平台，包括引入政府「智方便」應用程式核實登記人身分。警方表示案件為優化現時電話卡實名登記制提供機會，會於由通訊事務管理局、警方及電訊商業界成立之專責工作小組中提出意見。

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