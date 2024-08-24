毒品車避查穿插馬路 警被撞捲車底 圍捕擎槍制服司機

衝前退後圖「攝罅」 多輛車捱撞

據了解，昨晚8時許，警方於黃大仙警區發現一部可疑車輛，處理期間該車向西九龍方向逃走，警方採取「截進行動（第一級）」，在公主道58號對出截查車輛。網上流傳片段見到，涉事私家車被包抄，有警員用槍指着司機，並用警棍敲破車窗玻璃。司機企圖從中線和快線之間開車離開，強行衝前不果，再倒車向後，一名男警員被撞捲入車底，後方私家車亦被撞到。私家車之後再衝前，撞向快線一輛黑色私家車。男警捱撞後自行走到路邊坐低。數名警員擎槍包圍涉事私家車，有警員大叫「落車」，其後有警員打開車門，將涉案司機拉落地制服。另一片段見到受傷男警身穿藍色制服躺在路邊，有同袍叫他「頂住、唔好瞓」。

當時在前方的黑色私家車司機易太說一到九龍已見不少警車，到公主道時慢線和中線都被警車封住，易太依指示停車。涉案車兩度撞向其車尾，易太見到有六七名警員擎槍，拘捕涉案司機。她說自己頸部扭傷，稍後或到醫院檢查。