找換店匯款內地遭凍結 外勞工資變黑錢無路訴

海關：613人求助 175正處理

負責發牌及監管找換店的海關回覆稱，2023至2024年7月，共接獲613人有關匯款或銀行戶口遭凍結的求助，就所有的個案，海關已聯絡求助者並跟進。經介入後，目前已有175名求助者透過雙方協商處理有關情况。海關正跟進其餘求助個案，亦與內地相關執法機構聯繫，探討如何更有效協助消費者處理匯款在轉到內地銀行戶口後遭凍結的情况。

「我都不知追到哪裏，才可以追回我的錢，我覺得很無助。」來港任職13年的護理員阿麗哽咽道。她稱前年經深水埗一間持牌找換店匯款逾6.4萬元到內地家人的戶口，卻因找換店懷疑使用涉及內地詐騙案件的第三方中介（艇仔）處理匯款，令其合法匯款變成「黑錢」，更導致戶口被公安局凍結。

阿麗稱，事發後曾多次前往找換店理論，惟負責人推卸責任，拒絕賠償，其後更結業，令她至今仍未追回血汗錢。她說，曾向警方及海關求助，但因涉內地法律，着她循小額錢債審裁處申索。申索已逾一年，案件仍未開審，她慨嘆事件對生活及情緒造成巨大困擾，「食不能食，睡不能睡」。

來港4年的護理員阿衡指出，外勞的工時多為朝七晚七，未能配合銀行營業時間，故才選擇到相對快捷方便的持牌找換店匯款。她認為外勞護理員工時過長，加上資訊不流通，易墮入匯款陷阱，質疑海關作為發牌部門，本應責無旁貸，監管卻存有漏洞。

互助組表示，19宗個案於2021年10月至2024年4月發生，涉及7間找換店，6間位於深水埗，一間在沙田，當中超過一半人經「天月匯款找換」及「順達找換店」匯款。本報昨發現，前者已改名，後者沒有營業。互助組指匯款時從未被提醒可能有涉及「洗黑錢」的風險，促請政府及中聯辦應成立專責部門介入，協助追討被凍結匯款及解凍內地戶口；海關應加強監管找換店，堵塞跨境匯款漏洞，懲戒違規找換店；以及政府應加強宣傳教育等。