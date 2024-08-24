體育科企落戶 冀提升運動員訓練 投資署：配合國際盛事 港體育科技具發展空間

投資推廣署創新及科技總裁黃煒卓表示，本港運動員在巴黎奧運取得佳績後，體育氣氛熱烈，預計隨後海外路演，以及香港舉辦更多國際盛事及活動，可推廣香港創科生態，亦令體育科技產業有發展空間。黃亦說，大眾愈來愈重視健康，料適合日常用的穿戴式運動產品需求會上升。他期望今次協助凌芯發展業務，可帶動香港經濟、GDP；署方已協助公司與體育學院接觸，亦會與科學園、數碼港和生產力局等聯繫。

盼帶動經濟 助聯繫體院數碼港等

凌芯科技去年落戶本港科學園，專門研發運動醫學的可穿戴設備與人工智能大數據系統，當中包括已推出的佩戴式運動監察器「MetaCAFC」，利用藍牙感應器和帶有導電體的黏貼貼在皮膚上，接收肌電信息，再透過手機應用程式實時顯示相關肌肉的活動力度及速度，方便監察運動情况。

凌芯科技創辦人趙忠澤說，產品已在內地做多次科學測試和評估，已應用在上海崇明訓練基地奧運現代五項隊體式能階段訓練成果評估報告，亦曾協助多名不同體育項目運動員增強體適能、檢視肌肉發力問題以及調整身體整體協調性等。趙稱，雖然MetaCAFC用於科研及專業機構，但凌芯的科技產品未來會走向大眾化，並舉例正研發用於訓練智能監測的運動手環，以及有待開發的手環式智能電話。

實時測體能 滬訓練基地已應用

趙又稱，投資推廣署為凌芯尋找合作伙伴和舉辦市場推廣活動，協助公司產品落地和延展市場。他說，香港有較多科研人才，期望香港成為公司的研發中心；並稱香港大眾的科學水平較內地高，相信港人對運動產品有一定的需求，料在港發展可令業務有增長。