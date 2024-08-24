明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

體育科企落戶 冀提升運動員訓練 投資署：配合國際盛事 港體育科技具發展空間

【明報專訊】早前巴黎奧運掀起本港運動熱潮，投資推廣署昨表示，本港體育產業生態圈已有多方面發展，包括政府政策與體育教育、國際體育賽事、基礎設施和設施等，認為香港體育科技行業有發展空間。推廣署正協助與去年落戶香港的內地運動醫學科研公司凌芯科技在港拓展業務。署方稱，已協助凌芯與體育學院初步接觸，期望本港運動員可應用其產品，提升表現。凌芯期望在港發展可助業務增長，延展市場。

投資推廣署創新及科技總裁黃煒卓表示，本港運動員在巴黎奧運取得佳績後，體育氣氛熱烈，預計隨後海外路演，以及香港舉辦更多國際盛事及活動，可推廣香港創科生態，亦令體育科技產業有發展空間。黃亦說，大眾愈來愈重視健康，料適合日常用的穿戴式運動產品需求會上升。他期望今次協助凌芯發展業務，可帶動香港經濟、GDP；署方已協助公司與體育學院接觸，亦會與科學園、數碼港和生產力局等聯繫。

盼帶動經濟 助聯繫體院數碼港等

凌芯科技去年落戶本港科學園，專門研發運動醫學的可穿戴設備與人工智能大數據系統，當中包括已推出的佩戴式運動監察器「MetaCAFC」，利用藍牙感應器和帶有導電體的黏貼貼在皮膚上，接收肌電信息，再透過手機應用程式實時顯示相關肌肉的活動力度及速度，方便監察運動情况。

凌芯科技創辦人趙忠澤說，產品已在內地做多次科學測試和評估，已應用在上海崇明訓練基地奧運現代五項隊體式能階段訓練成果評估報告，亦曾協助多名不同體育項目運動員增強體適能、檢視肌肉發力問題以及調整身體整體協調性等。趙稱，雖然MetaCAFC用於科研及專業機構，但凌芯的科技產品未來會走向大眾化，並舉例正研發用於訓練智能監測的運動手環，以及有待開發的手環式智能電話。

實時測體能 滬訓練基地已應用

趙又稱，投資推廣署為凌芯尋找合作伙伴和舉辦市場推廣活動，協助公司產品落地和延展市場。他說，香港有較多科研人才，期望香港成為公司的研發中心；並稱香港大眾的科學水平較內地高，相信港人對運動產品有一定的需求，料在港發展可令業務有增長。

相關字詞﹕體育科技 投資推廣署

上 / 下一篇新聞

伊院胃喉插肺 X光片檢查無示喉尾 院方認無規定制式 過往兩事故早籲加強相關培訓
伊院胃喉插肺 X光片檢查無示喉尾 院方認無規定制式 過往兩事故早籲加強相關培訓
國家隊65健兒訪港 涵全紅嬋馬龍
國家隊65健兒訪港 涵全紅嬋馬龍
嘉禾啟德戲院被指欠租違約 業主追516萬
嘉禾啟德戲院被指欠租違約 業主追516萬
兩店結業港島剩一 實惠：經濟差外遊潮影響
兩店結業港島剩一 實惠：經濟差外遊潮影響
辯方稱遭環抱求愛 警司非禮案事主否認
辯方稱遭環抱求愛 警司非禮案事主否認
事主認寫下班紀錄報告 否認調查同袍
事主認寫下班紀錄報告 否認調查同袍
售翻版遊戲機配件拘兩人
售翻版遊戲機配件拘兩人
獅子山展字句 陳基裘爭議言論自由
獅子山展字句 陳基裘爭議言論自由
潑水節襲擊案被告：雙方互射 為表祝福
潑水節襲擊案被告：雙方互射 為表祝福
男警兩月兩涉藏毒 今提堂
男警兩月兩涉藏毒 今提堂
電腦節通宵排隊者眾 電競賽今邀KOL打機
電腦節通宵排隊者眾 電競賽今邀KOL打機
承家傳手藝 闖「職人奧運」 世界技能賽焊接港將：向世界展示父親技藝
承家傳手藝 闖「職人奧運」 世界技能賽焊接港將：向世界展示父親技藝
港隊97年起參賽 累積3金1銀5銅
港隊97年起參賽 累積3金1銀5銅
壁屋捅肛虐囚案 懲教助理涉知情不報合併審
壁屋捅肛虐囚案 懲教助理涉知情不報合併審
8販管主任被控串謀行為失當 招聘主管：分數非一人決定
8販管主任被控串謀行為失當 招聘主管：分數非一人決定
無創治肝癌瘤 新儀器下月試用 李家誠基金會捐贈港大 亞洲首個試點
無創治肝癌瘤 新儀器下月試用 李家誠基金會捐贈港大 亞洲首個試點
物管協會：將提會員留意私隱指引 中大：訪客須示身分證 適時檢討
物管協會：將提會員留意私隱指引 中大：訪客須示身分證 適時檢討
屠龍案陪審最快下周一退庭商議
屠龍案陪審最快下周一退庭商議
拒大專生集結上訴 官：爭議已在他案處理
拒大專生集結上訴 官：爭議已在他案處理
找換店匯款內地遭凍結 外勞工資變黑錢無路訴
找換店匯款內地遭凍結 外勞工資變黑錢無路訴
毒品車避查穿插馬路 警被撞捲車底 圍捕擎槍制服司機
毒品車避查穿插馬路 警被撞捲車底 圍捕擎槍制服司機
九市速遞：人才辦：移民流失「年富力強」須補缺 來港人才年齡中位35歲
九市速遞：人才辦：移民流失「年富力強」須補缺 來港人才年齡中位35歲
九市速遞：佛山地鐵3號線 在建段部分通車
九市速遞：佛山地鐵3號線 在建段部分通車
九市速遞：城大東莞二期批建
九市速遞：城大東莞二期批建
灣區手記：內地學車記 ／文：尚東美
灣區手記：內地學車記 ／文：尚東美
【Emily】否認性教育追唔上社會發展 教局：堅拒婚前性行為 增自我保護意識
【Emily】否認性教育追唔上社會發展 教局：堅拒婚前性行為 增自我保護意識
【Emily】國慶名家作品展 有齊白石徐悲鴻李可染
【Emily】國慶名家作品展 有齊白石徐悲鴻李可染
【Emily】盂蘭文化節體驗搶孤紮作
【Emily】盂蘭文化節體驗搶孤紮作
【Emily】珠海設港跨境通辦自助機 提供11部門70政務服務
【Emily】珠海設港跨境通辦自助機 提供11部門70政務服務