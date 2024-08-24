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港聞

港聞二

拒大專生集結上訴 官：爭議已在他案處理

【明報專訊】2019年8月31日港鐵太子站事件，副學士男生被裁定非法集結罪成，判囚8個月。男生不服定罪上訴，爭議單憑身在現場不能定罪，被上訴庭駁回上訴許可。上訴庭昨頒判辭稱，男生提出的法律議題已在其他暴動案判斷，其他被告申請終極上訴被拒，有關議題「迎來了終局處理」，又指男生上訴理據站不住腳，令人費解。

上訴人簡梓濱（案發時24歲）曾為城大專上學院副學士生。上訴方爭議，本案證據不足以顯示簡參與集結，原審區院暫委法官徐綺薇單憑簡身在現場就將他定罪。上訴方又投訴，簡自辯稱當晚出席爺爺的壽宴，出於「八卦」留在堵路現場，惟原審拒納辯解。

上訴庭法官彭偉昌在判辭表示，針對被告僅身在現場的議題，上訴庭已在義務急救員「劉智峰案」和理大暴動「鄭太君案」下判斷；前者的上訴人欲進一步上訴，惟在終院規例下「迎來了終局處理」。彭官認為簡梓濱一方以此為上訴理由，法理上站不住腳。

稱原審列15證據證意圖

彭官提及，原審法官以理據充分的理由拒納簡的證供，另以15項證據的「疊加效應」認定簡有意圖參與集結，上級法院根本無理由推翻。彭官裁定本案上訴理據並非合理可辯，「根本就不應該被提出」，拒批上訴許可。

翻查資料，義務急救員劉智峰於2019年國慶黃大仙暴動案裁定罪成，囚3年3個月。彭官去年8月駁回劉的定罪上訴，指暴動者在初步療傷後繼續「作戰」，劉樂意即時急救，屬鼓勵暴動。劉申請上訴至終院，今年6月被終院常任法官李義、林文瀚和非常任法官包致金組成的上訴委員會駁回。

【案件編號：CACC 100/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴駁回 非法集結 太子站 831事件 反修例事件

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