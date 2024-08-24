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港聞二

屠龍案陪審最快下周一退庭商議

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，案件昨於高院第79天審訊。法官張慧玲續引導陪審團，提及財務專家證人指被告劉佩凝在案發時用個人銀行戶口轉帳共24.5萬元給黃振強，以及專家同意黃有「愈賭愈大」的迹象。張官預計最早下周一能退庭，並指本案涉大量證供，陪審團應有心理準備或需商議超過一天。

官提炸彈殺傷力

張官昨日總結多名專家的證供，稱警方從灣仔華仁書院檢獲兩枚各重2公斤及8公斤的炸彈，警方軍火專家化驗發現，炸彈內藏鐵釘及可遙控引爆，能致400米內的人死亡或受傷。炸彈成分包括爆炸性化學物「HMTD」及高性能炸藥「ANFO」。

張官又指，Telegram的專家證人分析軟件功能，稱一般用戶刪除Telegram信息後便不能回復信息，但透過鑑證程式Cellebrite便能將之回復；專家同意只要手機登入Telegram帳戶後沒為帳戶上鎖，任何持該手機的人都能使用該帳戶。

張官另指，財務專家證人供稱劉佩凝在案發時用個人銀行戶口轉帳共24.5萬元給黃振強，以及案發時劉的戶口記錄了許多小額存款，其戶口資金流向符合眾籌現象。專家同意黃的投注金額愈來愈大，有「愈賭愈大」的迹象。

張官押後案件至下周一繼續，預計屆時完成引導及讓陪審團退庭商議，或最遲下周二必定退庭，並提醒陪審團有心理準備退庭日子會超過一天。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 屠龍小隊 殺警 反恐條例 反修例事件

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