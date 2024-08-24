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物管協會：將提會員留意私隱指引 中大：訪客須示身分證 適時檢討

【明報專訊】個人資料私隱專員公署前日推出新版《身分證號碼及其他身分代號實務守則：資料使用者指引》，指除獲法律授權外，不能強制任何人提供身分證號碼或副本，應先考慮其他較不侵犯私隱的辦法，例如以其他身分證明文件代替。個人資料私隱專員鍾麗玲昨稱，今年首7個月收到121宗有關身分證號碼及副本的投訴，部分涉外賣員到屋苑送餐被保安要求提供身分證號碼，無提供替代方法。香港物業管理公司協會發言人陳志球稱，現時個別住宅大廈會要求訪客登記身分證，大部分已接受其他身分證明文件，協會認同即使為保安要求亦不應過分蒐集資料，會提醒會員留意私隱署指引。

現時本港9間資助和公立大學中，除浸大、科大及嶺大外，其餘6間訪客入校均須登記資料。本報昨向各大院校查詢登記有否涉身分證號碼，以及會否因應私隱署新指引更改安排。中大回覆稱，訪客到訪須向保安出示身分證登記，校方會適時做風險評估檢討有關措施。理大強調訪客入校毋須提供身分證號碼，可透過理大師生或教職員事先網上登記姓名及電郵等以取得訪客二維碼，亦可在他們陪同下在櫃枱出示身分證明文件登記。城大稱訪客只需出示能證明身分的證件便可登記，不一定需身分證，又稱大學會遵循指引處理訪客事宜。

都會大學稱訪客如未能出示機構員工證或其他身分證明文件，保安會登記身分證號碼頭4個英文字母及數字，資料30日內銷毁，校方會定期檢視校園保安及設施運作，確保切合教職員及學生需要。至於港大，據其網頁，訪客周一至六到訪須在網上提供身分證明資料實名預約，公眾假期則毋須登記。

今年首7月收121宗相關投訴

鍾麗玲昨在港台《千禧年代》指出，公署今年首7個月收到121宗有關身分證號碼及副本的投訴，去年全年則有300宗，「數目不少」，部分涉外賣員到屋苑送餐被保安要求提供身分證號碼，未提供替代方法，如查看職員證或要求住客核實訪客身分。她又以租用共享設施為例，指部分公司會要求用戶提供身分證號碼或副本，但其實可收取按金代替，確保設施不被破壞。

相關字詞﹕大學 鍾麗玲 私隱專員公署 個人資料私隱專員公署

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