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港聞二

無創治肝癌瘤 新儀器下月試用 李家誠基金會捐贈港大 亞洲首個試點

【明報專訊】肝癌是本港致命癌症第三位，不少患者發現時已屬晚期，2022年導致1412人死亡，佔該年香港癌症死亡人數9.6%。港大醫學院獲李嘉誠基金會捐贈一部去年10月獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准面巿的肝癌治療新儀器，利用高強度超聲波針對性地破壞肝癌細胞，毋須動手術就可消滅腫瘤，以無創方法令癌細胞液化後流走。儀器暫只在美國銷售，香港將成為亞洲首地引入該技術作臨牀試點。根據港大公布，香港首名病人下月將參與臨牀治療。

這部超聲波組織碎化機（Histotripsy）名叫Edison，去年10月獲美國FDA批准面巿。港大李嘉誠醫學院下周二將召開記者會講解該技術及臨牀應用。港大指出，手術切除是早期肝癌的主要治療手段，惟並非所有病人都適合外科手術，該項嶄新專利技術利用高強度超聲波，針對性地破壞癌細胞，可大大減少對健康組織的傷害，以無創、無痛方式為患者提供精準、高效且低成本的治療選擇。消息稱，肝癌患者一般僅需接受一次聲波組織碎化治療，每次費用約8000美元（約6.2萬港元）。

超聲波殺癌 料一次6.2萬元

FDA暫准該儀器應用於肝癌，正研究應用於其他癌症。該儀器暫時只在美國銷售，每部約數百萬美元，暫時中東亦有，而香港是亞洲首地，李家誠基金會與該儀器的初創公司HistoSonics之發源地密歇根大學有淵源，故能獲取。消息稱，新加坡及台灣等地都有意購入，均正輪候。HistoSonics本月完成D輪融資，籌得1.02億美元，投資者包括Johnson & Johnson。

治療肝癌要清除癌腫瘤，以手術切除及消融治療為主，根據FDA資料， Edison組織碎化系統可無創消除肝癌腫瘤，包括不能分割的肝腫瘤，有別於使用熱力的消融術，Edison系統消除時不涉熱力。

李嘉誠基金會2012年亦曾捐贈一部能針對隨着患者呼吸而移動的腫瘤進行高速精確治療、價值4000萬港元的TrueBeam系統予中大醫學院，特別適合治療肺癌和肝癌，安裝於沙田威爾斯親王醫院。

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