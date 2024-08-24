潑水節襲擊案被告：雙方互射 為表祝福

稱「擰面不代表不享受」

3名被告分別為曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員）及袁子健（32歲，紮鐵工人）。袁沒有傳召辯方證人，他自辯稱，案發前曾數次參與潑水節，以往警民關係好，即使有相同情况發生，也無人被捕。

指記者籲向攝影師鏡頭射水

袁憶述案發當日獨自前往潑水節場地，後約於3時半遇見曾和葉。辯方代表詢問袁當時為何向記者及警員射水，袁稱因為記者曾呼籲參加者向攝影師鏡頭射水，營造拍攝效果；亦因該兩名男輔警的面上有白色粉末、頸戴花圈，遂認為他們也參與活動；清場時，他沒有向女輔警潑水，只是向天潑水。

控方在盤問時指出，袁當時懷有惡意地向無綫記者射水；袁不同意，強調當時雙方有互射，兩記者「笑笑口」，記者吳家軒在離開時亦有再射他一下，只是影片經剪接，或是位置被遮擋而看不見。控方指片段一氣呵成，又反問「係咪人射過你一次，佢就可以任人魚肉？」袁指記者當時沒有明言拒絕，自己行為與在場參加者無異。

控方指藉祝福惡意傷害

控方續指，袁及後向着正執勤的輔警射水，並起哄鼓吹其他人參與，更在說「阿sir我愛你啊」後偷笑，可見他以祝福作藉口，惡意傷害對方。袁否認，指當時氣氛良好，若警員當時認為他有惡意，可以拘捕他。

【案件編號：KCCC 2666/23】