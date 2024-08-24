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港聞二

售翻版遊戲機配件拘兩人

【明報專訊】海關「放蛇」打擊侵權手提遊戲機套裝及以Switch遊戲機「燒錄卡」為名的規避器件，拘捕兩人，包括一名內地男子。

海關早前利用大數據系統在網上巡查，發現有人在社交平台及網上市集售賣懷疑遊戲機侵權套裝及規避器件。海關經調查及在版權持有人協助下，「放蛇」喬裝顧客試買，最終拘捕一名28歲及一名41歲男子，其中41歲男子涉嫌違反逗留條件被起訴。據悉他是內地人，以探親為由來港；28歲被捕男子獲准保釋。

海關版權及商標科技罪案調查組高級督察蔡俊威表示，海關在8月14至22日展開行動，檢獲8套懷疑遊戲機規避器件、640套懷疑侵權遊戲機套裝、214張載有懷疑侵權遊戲檔案記憶卡，以及電腦器材，總值102萬元。

內置30款遊戲

售價最低800元

蔡稱，檢獲的遊戲機規避器件屬新推出，美其名為遊戲機「燒錄卡」，為熱門家用遊戲機備份，聲稱不需改裝，「即插即用」，不法分子在「燒錄卡」預載30隻懷疑侵權檔案，並向買家提供網站連結，供買家自行下載多達1000隻懷疑侵權遊戲。海關稱，涉案「燒錄卡」內置30款遊戲，以800至1000元出售，且標榜「即插即用」，不需要改裝遊戲機。

可連結下載千隻遊戲

另有人出售預載逾萬款侵權遊戲的新款遊戲機，價格視乎型號及預載遊戲數量而有不同，介乎750至2000元不等。據悉海關派員「放蛇」以800至1000元當面交收一張Switch遊戲「燒錄卡」，內置30款遊戲，有關燒錄卡推出市場約一個月。

至於今次檢獲的遊戲機套裝，蔡稱均屬手提式，預載逾千個侵權遊戲檔案，涉及1980年代懷舊家用遊戲至2000年代的電子遊戲，其中有遊戲機套裝改裝自舊式手提遊戲機，不法分子在遊戲機安裝第三方作業系統及應用程式，再預載遊戲；部分遊戲機套裝同樣連接預設網站，方便買家下載更多遊戲。

裝第三方程式預載遊戲

海關在行動中搜查觀塘一商廈及荃灣一住宅單位，檢獲該批侵權遊戲機套裝及規避器件，電腦法證人員在兩部用作處理懷疑侵權遊戲檔案的電腦及外置儲存器中檢獲逾千個遊戲檔案。蔡表示，規避器件及遊戲套裝連接至不知名網站，有可能為用家帶來電腦病毒或惡意程式襲擊，呼籲消費者尊重知識產權，避免購買。

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