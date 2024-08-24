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港聞

港聞二

辯方稱遭環抱求愛 警司非禮案事主否認

【明報專訊】沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度在殘廁非禮醉酒女下屬，其後又襲擊下屬，案件昨在區院續審。辯方向女事主X稱，被告從無進入殘廁非禮事主，反而X主動環抱被告，讚他「好男人」，及後又稱「如果你做我男朋友就好喇」。襲擊事件當晚，X要求被告不要舉報她及兩名同袍的違紀行為，三人阻止被告返警署。事主否認說法。

指事主發起飯局 讚被告好男人

辯方指出，是事主X發起前年6月22日聯和墟飯局，而非被告陸振中，席上無人要求X「杯杯清」。X在被告詢問下稱作嘔，陪她前往洗手間，但發現殘廁門鎖上，X遂進入女廁；因有很多人進出未能吐出，被告提議到殘廁嘔吐，X感謝被告門外等候。

二人返回飯桌期間，X讚被告是好男人，稱「如果早啲識你就好喇」，被告表示X喝醉，「你自己都有男朋友啦」，X稱「我男朋友邊有你咁好呀」。其後X再作嘔，由被告陪同往返殘廁，途中X曾攬着被告腰、手臂和環抱他，被告則說「你唔好咁啦」。辯方稱，以上事件被告均無進入殘廁非禮X。

稱送電話因事主沒空買

辯方又稱，至7月3日，X新冠肺炎康復後談及自己或有後遺症，望對方在工作上多體諒，被告提議翌日接她上班減省時間。其後X主動提出被告接送她上下班，曾在車上指被告「真係好過我男朋友好多，我病咗佢都冇點關心過我，如果你做我男朋友就好喇」。

X透露自己想修讀偵緝訓練課程，望被告撰寫推薦信。就被告送X一部小米電話一事，辯方指被告知悉X有一個WhatsApp商業帳號，擔心信息會泄露給第三者，建議她購買可一機兩號的手機，但X沒空，遂由被告代辦。

指3人糾纏 阻返警署

7月15日晚宴結束後，X攬着被告的腰，請求他裝作聽不見她、督察蔡文浩和賴文顯涉違紀受查一事，被告鬆開X的手表示身體不適要返回警署，稱「唔好再纏住我」。及後X尾隨被告到停車場，突然拉着他不讓他走，蔡和賴分別在不同時間加入，X大聲喊「阿sir話要返差館呀」。

被告試圖掙脫拉扯，稱他返警署不是要舉報3人，眾人多次表示「唔好走，傾好先」 ，X着被告「唔好咁絕情」，「你都唔想見到我哋幾個年輕人前途盡毁」。被告稱「你𠵱家係知法犯法，你知唔知自己講緊咩啊？」被告一度開車，3人再度與被告拉扯，被告大聲喝止：「你哋同我即刻扯、躝呀……你哋成班黐晒，咁樣對我，再係咁我就唔會放過你哋，走開！」最終被告駛至停車場閘口時，X不肯下車，又在車上挨在被告肩膊致歉。

X全盤否認上述辯方案情。辯方完成8天盤問。X在控方複問下稱，送被告離開酒樓時有蔡和賴陪同，因此不擔心。控方指被告作為她上司，X是否有需要送被告走，X稱蔡和賴都「跟埋」，「我唔去唔知會唔會畀人講」。X已作供完畢，審訊下周一續。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕區域法院 襲擊 危險駕駛 非禮 陸振中 警司

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