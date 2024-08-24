灣區手記：內地學車記 ／文：尚東美

首先，選擇駕駛學校時，可以在「穗學車」平台查看是否有你選擇的學校，因為自2023年4月1日起，廣州委託「穗學車」平台實行駕培學費第三方存管服務，廣州所有合法合規的駕駛學校100%進駐「穗學車」平台。意思即是，在「穗學車」平台上找不到的學校，都是不合規的；其次，「穗學車」平台是駕培學費第三方存管平台，學員的學費受政府、銀行等多方監督，得到保障，若報名不用「穗學車」平台，學員的學費不僅無法得到保障，也無法在廣州打學時（學習駕駛技能的時間）。

此外，每個月市交通運輸部門都會公布上個月駕駛學校服務質量榜單，市民可以在其中看到學校的考試通過率排名、3個月零投訴等「紅榜」，以及投訴榜前10名「黑榜」，可作為選擇學校的質量參考。此外，報名前也要留意收費，若承諾包考試費用、收費偏低的駕駛學校都不要選擇，因為所有駕校現在都不能代繳考試費用，一律需要由學員自行在「12123」App上繳納。目前一般汽車的培訓學費約4000至6000元人民幣，例如記者報名學自動波汽車駕駛證，培訓費用大概4500元，大家可作為參考。最後建議大家報名前親自到學校的訓練場看一看質素，就更萬無一失。

文：尚東美