九市速遞：人才辦：移民流失「年富力強」須補缺 來港人才年齡中位35歲

深圳分享會吸數千人參與

西安交通大學的深圳校友會、香港校友會及廣東同鄉會，聯同港資人才服務企業銀河集團及人才辦，上周六於銀河集團深圳總部舉辦香港申研分享會，內容包括來港申請碩士及博士課程心得、人才政策介紹等。活動有80人現場參與、近5000人觀看網上直播，包括來自大灣區內地城市的西安交通大學本科生等學生。

魏倩菱在活動稱，港府目標透過各類人才計劃每年引入3.5萬人，當中又以「高才通」最受歡迎，前年底至本月初共有9.3萬人申請，佔所有人才計劃申請27.2%；「高才通」申請有80%獲批，當中65%申請者已來港。

冀每年吸引3.5萬人來港

她解釋，現屆特區政府主張「搶人才、留人才」與香港目前實際環境有關，移民潮令一部分年富力強的人流失；政府看到這個問題，「中間這塊走了，下面這塊很年輕的好像又有點頂不去，那怎麼辦？就從外面吸引更多人來補上中間這一塊」。

多從事金融貿易等 切合港優勢

魏指出，香港社會人口年齡中位數為48歲，據當局對來港半年的人才調查，發現他們年齡中位數是35歲，「正好是我們想要的人」；當中經「高才通」來港者都是年輕及學歷高，多從事金融、貿易等香港傳統優勢行業，有些更攜同家人及子女來港，因此實際為本港補充的人口高於獲批申請人數。

魏稱，現在的新來港人才比以前「好命」，因為港府成立了人才辦，加上銀河集團及高校校友會等合作伙伴，為申請者來港後的求職就業、租樓置業、子女教育提供服務，這是以往來港人才享受不到的。