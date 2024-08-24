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港聞

港聞二

8販管主任被控串謀行為失當 招聘主管：分數非一人決定

【明報專訊】8名時任食環署首席小販管理主任涉於「2019年助理小販管理主任招聘」中，編制或傳閱11份列有部分應徵者的「優待名單」，過程中無申報利益衝突，其中1人承認一項「串謀公職人員行為失當」罪，其餘7人不認罪，案件昨於區院續審。負責該次招聘工作的主管表示，成員在面試中無法一言堂決定應徵者的分數，但他們無必要編制及傳閱非官方的應徵者名單影響面試判斷，發送者傳閱泄露內部文件，違反保密原則，接收者亦有責任舉報及申報利益衝突。

控方證人蕭秀嫻於2017至2023年間擔任食環署聘用組總行政主任，統籌及管理食環署的招聘事務。她供稱，「2019年助理小販管理主任招聘」由多個遴選委員會負責，分別為不同組別應徵者面試。各委員會均由衛生總督察、首席小販管理主任、總小販管理主任及行政主任4人組成，當中行政主任會兼任秘書，主要負責記錄，包括填寫分數，其餘3人負責為應徵者評分，同意辯方指出首席小販管理主任若要影響應徵者的得分，要先說服衛生督察及總小販主任的說法。

指申報利益責在同事

「唔會每日提醒」

控辯雙方關注成員申報利益衝突，蕭指出，當時所有成員都會經電郵收到逾5000名的申請者名單，食環署及時任招聘組行政主任陳學基亦舉辦過工作坊、派發有申報利益衝突指引的文件夾等，提醒他們需就名單申報利益衝突，包括是否與應徵者具親屬或朋友關係等，成員若有疑惑亦可向招聘組查詢，認為「申報嘅責任喺同事身上，我唔會每日都提醒佢哋」。

蕭續稱，成員收到名單時只知姓名而無法辨認應徵者，沒有申報「有都唔出奇」，但成員於面試當日會獲得應徵者的資料及照片，屆時若發現有利益衝突，須向署方申報，讓招聘組安排，例如安排應徵者到另一個地方面試。聆訊下周一續。

【案件編號：DCCC1055/22】

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