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港聞

港聞二

壁屋捅肛虐囚案 懲教助理涉知情不報合併審

【明報專訊】二級懲教助理涉在壁屋懲教所用木棍捅傷18歲還押男子的肛門，事後訛稱事主是自己用筆刮傷，二級懲教助理和4名同倉囚犯被控有意圖而導致身體受嚴重傷害等罪。前一級懲教助理涉知情不報，另案被控藉公職作出不當行為罪，昨於觀塘裁判法院再訊。辯方反對控方申請兩案合併，裁判官王證瑜最終批准合併，轉介區院9月12日再訊。

原案5名被告為二級懲教助理譚力翀（33歲）、李梓睿（19歲）、何力桓（20歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲），同被控2023年12月26日在壁屋懲教所樓梯非法傷害姓趙事主。譚力翀另被控2023年12月26日至2024年1月14日間與趙串謀意圖妨礙司法公正，訛稱趙用筆刮傷肛門。

辯方反對合併不果

另案被告郭紹輝（55歲）為已退休的一級懲教助理，被控2023年12月26日至2024年1月17日間執行公職時故意作出不當行為，沒執行懲教人員職責及沒舉報譚力翀襲擊趙。郭紹輝准以原有條件擔保外出，何力桓保釋申請被拒，5名被告續還押。

控方申請合併兩案及轉介區院，辯方為郭紹輝提出反對，指郭案只涉2名證人，合併案件後將傳召36名證人，各人作供聚焦事件不同，令案件更複雜。控方指，兩案有共同證人，若分案或同需傳召36人，合併可節省法庭時間。王官聽罷雙方陳辭，考慮大部分相同事實證供而批准合併，認為不會造成不公。

【案件編號：KTCC127、1274/24】

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