壁屋捅肛虐囚案 懲教助理涉知情不報合併審

原案5名被告為二級懲教助理譚力翀（33歲）、李梓睿（19歲）、何力桓（20歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲），同被控2023年12月26日在壁屋懲教所樓梯非法傷害姓趙事主。譚力翀另被控2023年12月26日至2024年1月14日間與趙串謀意圖妨礙司法公正，訛稱趙用筆刮傷肛門。

辯方反對合併不果

另案被告郭紹輝（55歲）為已退休的一級懲教助理，被控2023年12月26日至2024年1月17日間執行公職時故意作出不當行為，沒執行懲教人員職責及沒舉報譚力翀襲擊趙。郭紹輝准以原有條件擔保外出，何力桓保釋申請被拒，5名被告續還押。

控方申請合併兩案及轉介區院，辯方為郭紹輝提出反對，指郭案只涉2名證人，合併案件後將傳召36名證人，各人作供聚焦事件不同，令案件更複雜。控方指，兩案有共同證人，若分案或同需傳召36人，合併可節省法庭時間。王官聽罷雙方陳辭，考慮大部分相同事實證供而批准合併，認為不會造成不公。

【案件編號：KTCC127、1274/24】