港隊97年起參賽 累積3金1銀5銅

本港自1997年參賽至今已累積3金、1銀、5銅及71個優異獎章，當中建造業議會獲5面獎牌，由馮鎮有、杜國楓、林東亮、許業強及林文進，分別於1999年鋪瓦項目、2003年油漆及裝飾項目、2011年鋪瓦項目、2015年鋪瓦項目、2022年焊接項目奪得優異獎章。

大賽獎項有金、銀、銅牌。倘選手在所屬項目獲得700分或以上，而且未獲任何獎牌，則會獲頒優異獎章。其他特別獎項例如每屆大賽得分最高選手將會獲得Albert Vidal Award。

每地每項目限派一人出戰

每地區個人項目限派一名選手，團體項目除外。每地區就每個報名項目須提名一名專家（Expert），專家於賽前可為選手制定符合賽制的訓練，抵達賽場後需視乎情况，協助首席專家（Chief Expert）確定項目的比賽細節及準則。專家亦會負責評分，其間不得接觸選手。

各地專家也會共議試題，試題一般「給七成，改三成」，即賽前已知考試範圍，比賽時試題會有三分變動，焊接項目專家鍾啟文稱，賽前已知焊接多少件成品，惟未知焊接成品哪個位置。偶爾會出現「盲題」，混凝土建築項目專家胡健基稱，今年專家組議題後，最終未有定出試題。