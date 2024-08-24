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港聞二

承家傳手藝 闖「職人奧運」 世界技能賽焊接港將：向世界展示父親技藝

【明報專訊】有「技能界奧林匹克」之稱的世界技能大賽，將於下月10日至15日在法國里昂舉行，本港將派38名選手出戰，港將數目為歷屆之冠，其中建造業議會派7名代表競逐焊接、混凝土建築等多個項目。焊接項目選手周樂燃獲父親傳授燒焊工藝，發現他對此竟極有天賦，短短兩三年間便憑此工藝踏上國際舞台，他形容「感覺就好像上一代的東西傳承給我這一代」，如向世界展示父親手藝。

明報記者 蔡穎琳

建造業議會7名代表包括競逐焊接項目的周樂燃、混凝土建築項目選手陳俊希和曾希藍、管道及製暖項目選手陳晉廷、鋪瓦項目選手戴嘉俊、油漆及裝飾項目選手吳雲帆，以及細木項目選手方俊諺（見表）。根據規定，「世界技能大賽」選手須在22歲或以下。

現年22歲的周樂燃，19歲時由從事建築的父親介紹入行，獲父傳授基本燒焊方法；他去年經公司安全經理推薦參加「香港建造業技能大賽」（香港技能賽），在燒焊項目獲季軍，隨即有人招攬他為「世界技能大賽」選手，而其公司提出可讓他停薪留職，樂燃因而答應出賽。對於能踏上國際舞台，他謙稱非一己之力，又指父親的勉勵說話令他深受鼓舞，「你贏或輸都好，都是香港的冠軍」。

混凝土建築雙人賽拍檔

笑稱一凹一凸互相補位

混凝土建築為雙人賽項目，陳俊希及曾希藍同屆修讀建造文憑（鋼筋屈紮），去年獲課堂師傅推薦參加香港技能賽，奪冠後獲薦參加大賽。曾希藍笑言與拍檔屬「一凹一凸」組合，自己較多想法，陳較寡言，兩人磨合需三四個月，合作初期不會互相幫忙，有時更因進度落後吵架，但現在彼此會於對方進度落後時主動分擔部分工序。

陳俊希則憶述初識曾希藍時，覺得他為人衝動，以致成品質素有時「差少少」，直言「睇唔過眼」，故每次出錯後都會要求對方檢討成品，亦讚對方現已學會思而後動。

兩人受訓期間住在鄰近工場的宿舍，由該項目的國家隊金牌得主訓練，又曾遠赴江蘇等地集訓。曾希藍說，國家隊選手一般受訓3年，基本功較出色，他們暫時「複製到」國家隊七成技術，料能突破港隊於該項目最佳成績第五名。被問到兩人賽後將「分手」，曾說「不要講分手住，起碼過了比賽這個難關」，二人雖然會到不同公司工作，但仍是同行。

傳理系轉跑道 水喉賽奪冠

管道及製暖項目選手陳晉廷原修讀傳理系副學士，畢業後盼嘗試較實在的建造業，毅然轉跑道報讀建造文憑（水喉），在香港技能賽水喉相關項目奪冠，獲薦參加大賽。陳晉廷形容感覺「奇妙」，沒想到可到內地、韓國和德國等地集訓，冀在該項目取得前三名，並將外國的喉管物料及接駁方法帶回港；他無悔曾修讀傳理系，認為讀文科經驗有助思考。

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