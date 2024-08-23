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【Emily】電腦節今開鑼 有展商三折散貨

【明報專訊】香港電腦通訊節今日開始一連4日喺會展舉行，今年約有300間參展商，展位數量800個。主辦單位噚日搞咗場傳媒導賞，Emily見唔少展商都準備就緒，唔少都話加大咗優惠，希望吸引市民消費。有參展商話今年目標係以散貨為主，優惠低至三折，薄利多銷。

參展商「創動樂」即場示範兩款仿生機械人，外形似狗，識行識跳兼「請請」。創動樂市場部經理Yannis話佢哋代理唔同牌子嘅機械類產品，兩款仿生機械人分成「消費級」同「行業級」版本，例如政府部門或私人公司要派人去密閉空間呢啲危險地方，就可以派「小狗」去監測。

Yannis又話，機械人識得「請請」同「畀心」，仲可以錄音同用AI答問題，消費級嘅零售價大約兩萬幾蚊。佢話公司係第一次參加電腦節，希望展示創新科技畀大家。

主要售賣電子配件、潮流產品嘅參展商infinity，負責人黃先生話今年商品優惠低至三折，因為覺得市道唔太好，希望平啲做到薄利多銷。今年佢哋推出王牌產品負離子風筒，話性能媲美大牌子，原價600幾，會場限定半價。佢話以往電腦節九成係本地人，通常推八折優惠，舊年有「七位數」生意額。咁今年會唔會賺少咗？佢話「都冇辦法」，目標散貨為主，套到現就心滿意足，好希望香港人「本土撐本土」咁話。

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