【Emily】千字文謝贊助 前領隊：Pokémon GO冠軍黎青龍有份

話黎減薪仍盡力幫 收工跑去銀行過數

張樂行舊年寄信畀同樣愛玩Pokémon GO嘅黎青龍，大致話港隊好有機會成為世一，隊中有小朋友、有人要兼職搵旅費，希望佢贊助。黎幾日後打畀佢，話減薪收入少咗，只係得1萬蚊「唔知夠唔夠呢？」仲話唔識電子支付，收咗工即刻跑去銀行過錢。張話當時日日搵贊助都畀人鬧，只有黎青龍同郭大維老闆向佢哋投下信任一票，「雪中送炭，我呢世都會記住」。

今年張樂行無再搵黎青龍贊助，驚對方覺得佢哋係「伸手黨」，甚至係一班「年年走去呃佢錢嘅騙子」。不過，佢今年有同黎匯報每日比賽戰况，仲同佢講「我哋時刻都記得教授舊年支持我哋，等我哋出去吸收經驗，令我哋有今年嘅進步。首日比賽全勝！」黎回覆「Wow! I hope you win!（祝你勝利）」，張話黎之後一路叫佢哋加油，「有時做鬼臉、有時讚好、有時發送一個『老鼠仔』表情」。當蝦皮奪冠後，黎更「派咗好多個心心畀我」。