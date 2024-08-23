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港聞二

【Emily】齊去中大活動 段崇智查逸超無言握手 座位隔條巷 台上台下無傾偈

【明報專訊】中大近年風波不斷，校長段崇智同校董會屢鬧紛爭，而最近換校徽項目餘款下落被質疑，引發段崇智同中大出稿反駁，校董會主席查逸超則指示中大將反駁聲明下架。查逸超同段崇智噚日罕有同場現身，出席中大創新創業展開幕禮，佢哋喺觀展期間企到離行離迾，無傾偈，至啟動儀式結束，台上4個主禮嘉賓互相握手問好，查段兩人先至隔遠揮手示意，再喺財政司長陳茂波嘅背後握手。不過，佢哋落咗台後就再無交流。

噚日開幕禮嘅座位安排相當「巧妙」，查逸超同段崇智都獲安排坐喺第一排嘅中間，但就隔住走廊。典禮開始前，已就座嘅查一直同旁邊嘅陳茂波傾偈，段崇智就擰向另一邊同嘉賓郭基泓交談。Emily留意到段崇智噚日行路拐拐下，有時更要撐拐杖，唔知係咪同5月去吉隆坡公幹時跌傷有關。中大回覆話段校長嘅傷患已大致康復，先前已復工，多謝各界關心。

段撐拐杖 中大：大致康復已復工

中大校董會上月決議大學管理層喺換校徽一事「出現誤判」，不過當日段崇智就去咗昆明出差而缺席，會後查逸超同記者講，佢勸過段出席校董會不果。下年1月卸任嘅段崇智前日喺校方刊物《走進中大》提到，去昆明出差期間聯同中大（深圳）嘅代表，同雲南省人民政府簽署戰略合作協議，形容呢次外訪促成中大與雲南省展開更深入合作，進一步貢獻國家發展。

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