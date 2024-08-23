引述報告86人遲到早退等 辯方指包庇集體違規 事主否認求警司化解

踏入第7天盤問，辯方向事主X指出，2022年7月15日飯局期間，X、督察賴文顯和蔡文浩曾向被告提及沙頭角分區警務人員違紀行為，X訴說工作辛酸事，被告自言或較嚴厲，但出發點是想保護3人，希望他們變得更好，「大家上下一心執行禁區開放計劃，共同進退」；隨後3人透露曾協助隱瞞特遣隊員在農曆新年期間缺勤，並批出加班費，另調改警署閉路電視片段和時鐘時間。

稱事主助瞞上級偕友禁區泛舟

辯方續稱，對話另談及有上級帶友人到禁區範圍划獨木舟，3人安排下屬將獨木舟從警員康樂及休息中心移除，上級又帶狗到警署遊玩；為免同袍供出事件，3人安排主要受查對象、即警長周健邦（譯音）和高級警員鍾玲休假至退休，以避過錄口供，希望被告有需要時求情，甚至大事化小、小事化無。

辯方：事主飯局提違紀調查 被告答「暫時唔好講」

辯方表示，3人透露擔心一直查下去會揭發他們疏忽職守、隱瞞包庇，而當時X和賴尚未過試用期，蔡有意調往網罪科，因被告與新界北總區時任指揮官曾正科相熟，希望他協助；被告回應「咁大件事，你哋畀我消化吓先啦」，又稱當晚是歡送總督察黃燦熊的日子，希望眾人盡興，「暫時唔好講呢件事喇」。辯方稱3人其後情緒高漲，再度求被告幫忙化解調查一事，被告回應無法承諾，事件攸關公職人員失當，3人之後可到辦公室詳談；被告其後起身表示身體不適先行離開，由蔡文浩「攬住」送走，X和賴尾隨。

對於辯方以上說法，X全盤否認。X表示對於分區違紀事宜，她只知道由邊界警區人員調查，沙頭角分區警務人員無份參與。辯方接着展示一份2022年3月由X撰寫的報告，X確認沙頭角分區前指揮官收到匿名投訴信，她按對方指示翻看閉路電視片段，對比至少4名同袍的上下班紀錄，發現兩名女同袍提早下班。

報告列監管責任人 事主：不知受查

辯方另問及一份警方中途調查報告內容，顯示分區有86人疑遲到早退，另有58人因閉路電視片段像素欠佳未能辨認身分。辯方指出，飯局上X向被告提出修改遲到早退門檻，X否認，稱「完全冇」此事。報告又形容分區一半人涉故意缺勤，現象「嚴重」和「廣泛」，而X被列為有監督責任的其中一人。X稱報告非由她撰寫，她沒看過，不知自己是受查對象之一，沒從上級接收相關資訊，亦沒因事件受處分。

辯方指出，周健邦於2022年7至9月休假86天，9月至翌年5月另休假236天。X稱自己2022年8月被調職，先前沒被要求監管周和鍾玲。辯方另問X是否聽聞有警務人員在禁區內划獨木舟，X稱沒有，但知道有督察曾將獨木舟放在警署內，當時被告要求她通知該督察取回獨木舟。

【案件編號：DCCC 137/23】