明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

屠龍案官續引導：須證賴振邦是否隊員 彭軍壕或為減刑揑造

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，案件昨於高院第78天審訊。法官張慧玲續引導陪審團，稱第四被告李家田供稱他在家的廁所遭警察用水刑逼供，有警員確認當日曾獲指示不用搜查李家廁所；辯方亦說警察曾威迫第五被告賴振邦飲滴露，但沒證據支持其說法。賴振邦爭議他在案中身分，張官着陪審團考慮從犯證人彭軍壕會否因想獲減刑，將賴揑造成其中一名隊員。

辯方指賴被迫飲滴露 官稱無證據

張官續總結證供，2020年6月11日李家田在住宅被捕，他供稱當時在廁所遭警察虐打，包括被警察用毛巾蓋臉後澆水，令他有遇溺感覺。李形容為遭受水刑，並稱警員對他拳打腳踢。警員在庭上不同意有毆打李，惟重點搜查隊長確認曾有調查隊警員指示不用搜查李睡房內廁所，張官稱不用搜查廁所的證供支持李的說法。

被告賴振邦同年1月17日被捕。拘捕警員庭上供稱，他們將賴帶至樓下等候警車，其間賴向途人高呼姓名等個人資料，又着途人拍片及協助找律師，稱「我𠵱家身體冇受傷，唔知一陣會點」。警員稱當時詫異，稱賴較其他被捕人激動。辯方提出有警員曾嘗試逼賴飲滴露，但張官稱沒證供顯示有此情况。

彭一直接觸「Bobby」 賴力陳非其人

張官又稱，賴振邦的爭議在於他是否彭軍壕一直接觸的隊員Bobby。辯方力陳賴並非Bobby，例如其姊夫張堅順及胞姊只稱呼賴為「阿邦」，但張官稱這只是家人間稱謂，陪審團可推論賴會否另有英文名字；彭可能為減刑揑造事實，將賴嫁禍為Bobby，故陪審團須推斷賴的身分，若賴是Bobby才能與本案串謀有關。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 屠龍小隊 殺警 反恐條例 反修例事件

上 / 下一篇新聞

錦綉自動駕駛巴 人車貼近即煞 時速一二十公里周一試行 研發方：蒐數據改善
錦綉自動駕駛巴 人車貼近即煞 時速一二十公里周一試行 研發方：蒐數據改善
安全員：比親駕難 居民：觀一周始搭
安全員：比親駕難 居民：觀一周始搭
港投首助科企「出海」 港技術在泰建千充電設施
港投首助科企「出海」 港技術在泰建千充電設施
身分證新私隱守則：除獲法律授權 禁強制蒐號碼
身分證新私隱守則：除獲法律授權 禁強制蒐號碼
初代地鐵復刻首航 游走市區線至年底 車前婚照憶舊 白頭月台聚首
初代地鐵復刻首航 游走市區線至年底 車前婚照憶舊 白頭月台聚首
話你知：白頭英製九七後翻新 列車續換「M」變「Q」
話你知：白頭英製九七後翻新 列車續換「M」變「Q」
心連心學院成立 勞福前常秘做院長 開社工持續進修課程？ 譚贛蘭：不排除
心連心學院成立 勞福前常秘做院長 開社工持續進修課程？ 譚贛蘭：不排除
拒港公僕申居台 陸委：可申入境證 港府電話簿 事主姓名「懸空」
拒港公僕申居台 陸委：可申入境證 港府電話簿 事主姓名「懸空」
男子涉巴士椅背寫「煽動」字句 辯方：信毋須審訊
男子涉巴士椅背寫「煽動」字句 辯方：信毋須審訊
澳門終院院長岑浩輝稱考慮參選特首
澳門終院院長岑浩輝稱考慮參選特首
「方便進入」 交通督導員毀警署更衣室緊急門
「方便進入」 交通督導員毀警署更衣室緊急門
小一上學期不測考 外評指合宜 讚採進展式評估 惟一校方式難辨學習難點
小一上學期不測考 外評指合宜 讚採進展式評估 惟一校方式難辨學習難點
九旬司機疑忘拉掣 車溜後撞塌鄰居牆
九旬司機疑忘拉掣 車溜後撞塌鄰居牆
文子星引渡返印度受審
文子星引渡返印度受審
讚報告客觀具針對 指示一月內進一步研究 李：提新元素予劏房組考慮
讚報告客觀具針對 指示一月內進一步研究 李：提新元素予劏房組考慮
大坑西拒遷者協商未果 平民屋宇申復訟遭駁回
大坑西拒遷者協商未果 平民屋宇申復訟遭駁回
引述報告86人遲到早退等 辯方指包庇集體違規 事主否認求警司化解
引述報告86人遲到早退等 辯方指包庇集體違規 事主否認求警司化解
辯方質疑數度上落警司車 事主：我係警察 只知要阻酒駕
辯方質疑數度上落警司車 事主：我係警察 只知要阻酒駕
爆水管噴5米水柱
爆水管噴5米水柱
僱主姦外傭罪成 稱患躁鬱症
僱主姦外傭罪成 稱患躁鬱症
潮行GBA：衝浪攀岩一站盡玩
潮行GBA：衝浪攀岩一站盡玩
灣區手記：預製菜 ／文：尚東美
灣區手記：預製菜 ／文：尚東美
【Emily】齊去中大活動 段崇智查逸超無言握手 座位隔條巷 台上台下無傾偈
【Emily】齊去中大活動 段崇智查逸超無言握手 座位隔條巷 台上台下無傾偈
【Emily】亞洲最大藝展下周三開 維園藝穗會雕塑免費睇
【Emily】亞洲最大藝展下周三開 維園藝穗會雕塑免費睇
【Emily】千字文謝贊助 前領隊：Pokémon GO冠軍黎青龍有份
【Emily】千字文謝贊助 前領隊：Pokémon GO冠軍黎青龍有份
【Emily】電腦節今開鑼 有展商三折散貨
【Emily】電腦節今開鑼 有展商三折散貨
【Emily】中三教「拒婚前性行為」 張欣宇@蔡若蓮質疑過時
【Emily】中三教「拒婚前性行為」 張欣宇@蔡若蓮質疑過時