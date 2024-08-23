屠龍案官續引導：須證賴振邦是否隊員 彭軍壕或為減刑揑造

辯方指賴被迫飲滴露 官稱無證據

張官續總結證供，2020年6月11日李家田在住宅被捕，他供稱當時在廁所遭警察虐打，包括被警察用毛巾蓋臉後澆水，令他有遇溺感覺。李形容為遭受水刑，並稱警員對他拳打腳踢。警員在庭上不同意有毆打李，惟重點搜查隊長確認曾有調查隊警員指示不用搜查李睡房內廁所，張官稱不用搜查廁所的證供支持李的說法。

被告賴振邦同年1月17日被捕。拘捕警員庭上供稱，他們將賴帶至樓下等候警車，其間賴向途人高呼姓名等個人資料，又着途人拍片及協助找律師，稱「我𠵱家身體冇受傷，唔知一陣會點」。警員稱當時詫異，稱賴較其他被捕人激動。辯方提出有警員曾嘗試逼賴飲滴露，但張官稱沒證供顯示有此情况。

彭一直接觸「Bobby」 賴力陳非其人

張官又稱，賴振邦的爭議在於他是否彭軍壕一直接觸的隊員Bobby。辯方力陳賴並非Bobby，例如其姊夫張堅順及胞姊只稱呼賴為「阿邦」，但張官稱這只是家人間稱謂，陪審團可推論賴會否另有英文名字；彭可能為減刑揑造事實，將賴嫁禍為Bobby，故陪審團須推斷賴的身分，若賴是Bobby才能與本案串謀有關。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）