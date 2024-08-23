大坑西拒遷者協商未果 平民屋宇申復訟遭駁回

官：倘利用財力優勢 法庭有責制止

平民屋宇由資深大律師馮柏棟和大律師陸栩然等代表；13名居民中3人有法律代表，餘下10人親自處理案件。司法常務官宋泳琛一併就13宗案件頒判辭稱，平民屋宇安排居民重置的過程存爭議，例如平民屋宇以租金津貼代替提供臨時住所，居民認為違反妥善安置的承諾；獲平民屋宇恩恤處理的個案甚少，長者面對困苦。

宋官稱和解協商由早上10時至晚上8時完結，過程及結果令人遺憾，法庭提醒各方嘗試達成共識，居民可以提司法覆核或在民事案達成協議。不過，平民屋宇及後延聘資深大狀申請恢復法律程序，冀法庭盡快處理。

平民屋宇不認同 將上訴

對於平民屋宇稱法庭要迅速解決市民住屋需要，宋官反駁本案被告也是市民之一，他們的權利也要被維護。宋官稱平民屋宇要求案件繼續，會引致重複的法律程序，不能為訴訟各方達致公平，亦無助解決爭議。宋官提醒大律師要根據專業守則協助法庭秉行公正行事。

宋官強調，本案關乎基層喪失家園後在晚年如何生活，雖然審訊勝負是未知數，任何人應獲公平審訊。宋官下令撤銷平民屋宇恢復法律程序的申請，並就法援申請諮詢有關者，不作訟費命令。宋官於判辭結尾稱，遺憾地留意到居民理據看來無得到應有重視，唯望各方不要以財富、權勢和學歷判定別人，應超越階級，體現人性平等。

【案件編號：DCCJ5505、5507/24等】