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港聞

港聞二

大坑西拒遷者協商未果 平民屋宇申復訟遭駁回

【明報專訊】安排大坑西邨租戶重置的香港平民屋宇有限公司，循民事控告67名拒絕遷出的居民。平民屋宇與其中13人和解不果後，法庭建議雙方繼續協商，惟平民屋宇延聘資深大律師要求恢復訴訟。區域法院昨下令撤銷平民屋宇的申請，稱大部分居民是無律師代表的年老基層，若有訴訟方「企圖乘財力和資源之優勢」，快速針對居民取得判決，法庭有責任制止。法官寄語各方勿以財富輕視別人，應體現平等。平民屋宇昨晚發聲明稱不認同判決，將提上訴，按司法程序釐清事實及法律觀點。

官：倘利用財力優勢 法庭有責制止

平民屋宇由資深大律師馮柏棟和大律師陸栩然等代表；13名居民中3人有法律代表，餘下10人親自處理案件。司法常務官宋泳琛一併就13宗案件頒判辭稱，平民屋宇安排居民重置的過程存爭議，例如平民屋宇以租金津貼代替提供臨時住所，居民認為違反妥善安置的承諾；獲平民屋宇恩恤處理的個案甚少，長者面對困苦。

宋官稱和解協商由早上10時至晚上8時完結，過程及結果令人遺憾，法庭提醒各方嘗試達成共識，居民可以提司法覆核或在民事案達成協議。不過，平民屋宇及後延聘資深大狀申請恢復法律程序，冀法庭盡快處理。

平民屋宇不認同 將上訴

對於平民屋宇稱法庭要迅速解決市民住屋需要，宋官反駁本案被告也是市民之一，他們的權利也要被維護。宋官稱平民屋宇要求案件繼續，會引致重複的法律程序，不能為訴訟各方達致公平，亦無助解決爭議。宋官提醒大律師要根據專業守則協助法庭秉行公正行事。

宋官強調，本案關乎基層喪失家園後在晚年如何生活，雖然審訊勝負是未知數，任何人應獲公平審訊。宋官下令撤銷平民屋宇恢復法律程序的申請，並就法援申請諮詢有關者，不作訟費命令。宋官於判辭結尾稱，遺憾地留意到居民理據看來無得到應有重視，唯望各方不要以財富、權勢和學歷判定別人，應超越階級，體現人性平等。

【案件編號：DCCJ5505、5507/24等】

相關字詞﹕平民屋宇有限公司 區域法院 大坑西邨重建

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