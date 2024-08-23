讚報告客觀具針對 指示一月內進一步研究 李：提新元素予劏房組考慮

施政報告諮詢所獲意見交工作組

工作組調研結果包括委託顧問公司蒐集的劏房住戶數據、各界持份者的意見、工作組為劏房居住環境設定的最低標準，以及對居住面積及樓宇安全、消防及衛生要求等的考慮和建議。昨日一同向李家超匯報調研結果的工作組成員包括組長副財政司長黃偉綸、副組長房屋局長何永賢、房屋局常任秘書長兼房屋署長羅淑佩。

黃偉綸：已夠地建屋 迎處理契機

李家超表示，會上聽取工作組報告的細節、分析和建議，認為分析客觀且具針對。他期望透過工作組為香港建設取締劣質劏房的制度，改善居民居住環境。

政府及後發新聞稿，稱工作組在過去10個月與持份者舉辦超過20場會面，聽取政黨、學者、專業團體、非政府機構及關注劏房組織等就劏房問題的意見，蒐集逾40份書面意見和建議書。黃偉綸亦表示，政府已覓得足夠土地於未來10年滿足30.8萬個公營單位的供應目標，為處理累積多年的劏房問題帶來契機。

立法會房屋事務委員會副主席兼告別劏房行動召集人鄭泳舜歡迎工作組提交報告，並就新元素再考慮及提出研究結果。立法會議員兼公屋聯會副主席梁文廣認為，特首要求工作組一個月內提交進一步研究結果，顯示當局對規管劏房相當謹慎，務求最終報告建議更精準，並符合持份者利益。