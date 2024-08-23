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港聞

港聞二

九旬司機疑忘拉掣 車溜後撞塌鄰居牆

【明報專訊】九旬外籍司機昨早在西貢甲邊朗新村懷疑忘拉手掣下車，私家車沿斜路溜後撼塌一間村屋圍牆，男司機腳部輕傷送院。屋主獲悉後趕返住所了解，他估計需花費五六萬元維修。

據悉，90歲外籍司機為沈茂輝。記者於網上搜尋有關名字，結果顯示同名者曾任基本法諮詢委員會委員及香港保險總會主席，而根據公益金2022/2023年報，沈茂輝亦為該會名譽副會長及籌募委員會委員。現場所見，涉事開篷平治跑車擋風玻璃貼有「香港賽馬會名譽遴選會員」標記，翻查相關名單亦列有其英文名字。

昨早9時半，沈駕駛平治私家車在菠蘿輋路甲邊朗新村行駛，至一間村屋外下車，其間懷疑忘記拉手掣，車輛沿斜路溜後，撞向村屋圍牆及盆栽，沈救車不果，左腳受傷流血。他通過酒精呼氣測試，其後由救護車送往將軍澳醫院治理。

現場所見，涉事村屋在斜坡位置，一道約3米乘6米磚牆倒塌，磚塊碎落一地，私家車尾輕微凹陷，頭尾均有刮花痕迹。

屋主料維修五六萬

屋主伍先生趕返住所了解，他稱司機屬鄰居，不清楚其身體狀况，稱「OK嘅，應該無問題」，事後已聯絡維修師傅到場處理，預計花五六萬元維修。

《道路交通（駕駛執照）規例》訂明，年滿70歲或以上於申請駕駛任何種類汽車正式駕駛執照時，必須提供一份由註冊醫生所填寫及簽署的體格檢驗證明書，表格列出醫生為申請人檢查體格時可參照的檢查範圍，包括視力、精神狀態、骨骼及肌肉系統及聽覺等。

相關字詞﹕交通意外 西貢

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