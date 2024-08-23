小一上學期不測考 外評指合宜 讚採進展式評估 惟一校方式難辨學習難點

兩中學DSE被指未理想欠佳

今學年3批共64份外評報告，涵蓋57間中小學及7間特殊學校的特色、重點工作，當中不乏國安教育活動（見表）。有小學應教育局呼籲，檢視各級測考和默書頻次、內容或時間。香港浸信會聯會小學減少小一考試次數，並在其他級別使用不同形式的進展式評估，局方稱讚「積極為學生創造全人發展的空間」。金巴崙長老會耀道小學亦在小一上學期不設測試，主要按單元作進展式評估，同獲讚「做法合宜」，惟該校評核方式「未能有效辨識學生的學習難點」；而外評亦提及該校有提供更多機會讓學生參與課堂活動，有效提升學生學習動機和參與度。

官津中學DSE成績亦屬外評範疇之一。教育局考慮各校中一收生水平後，評定宣道中學DSE表現未如理想，中華基督教會燕京書院則表現欠佳。宣道中學回應，該校2021至2023年公開試成績呈持續上升趨勢，形容復常後讓教師更有效協助學生「建立良好學習習慣」。

再有校被批唱國歌聲細 促檢視升旗禮

國民和國安教育續是外評人員關注事項。今批44份報告中，再有學校被批「學生唱國歌時聲線細弱」。香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學的報告提及，學校有時在升國旗儀式後舉辦「國旗下講話」，但每次只有一個年級參與，建議學校檢視安排，例如允許更多學生親身參與或安排在課室直播。該校回應稱，現時所有學生均能親身或透過直播方式參與。

此外，教育局今學年起將公布所有外評報告的總結章節，並會標示學校有否上載全文至校網。教育局副秘書長陳慕顏昨撰文稱，大部分學校均有公開整份報告予公眾閱覽，「展現問責精神」。不過，部分學校雖聲言會公布報告，至昨日仍未於校網找到。