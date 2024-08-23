澳門終院院長岑浩輝稱考慮參選特首

劉兆佳：可協調各大家族利益

現任澳門特首賀一誠前日以健康理由宣布不角逐連任，岑浩輝昨被當地傳媒問到會否參選時，回應稱「正在考慮」。他說，特首是服務澳門及市民的崇高職位，「一直以來我都有為澳門服務的願望，有些朋友鼓勵我為澳門繼續做貢獻」，若有進一步消息將再公布。今年62歲的岑在中山出生，畢業於北京大學法律系，曾為內地執業律師，1986年移居澳門，1997年出任澳門普通管轄法院法官，兩年後以37歲之齡升任終院院長，擔任至今近25年。

有選委憂行政經驗薄弱

澳門過去3任特首均具當地商界家族背景，也在澳門出生，若岑當選，將會是首名非商界出身及來自內地的特首。劉兆佳表示，下任特首的首要條件是獲中央高度信任，中央亦考慮管治經驗和能力、社會支持，參選人社會背景非最重要因素。澳門立法會議員、選委林宇滔表示，待岑正式參選及公布政綱後，才會決定是否支持；稱岑擔任法官多年，行政經驗薄弱是其最大劣勢，認為岑要以治澳理念、政綱及管治班子說服社會支持。林又關注岑作為法官以往與社會較少聯繫，冀他認真聆聽民意。

澳門特首選舉10月13日舉行，將由400名選委會成員投票選出，參選人「入閘」須獲至少66名選委提名。澳門回歸以來除了首屆特首選舉，其後4屆均無競爭。除岑浩輝外，澳門商人鄭子明上月在社交網站宣布參選。