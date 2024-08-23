男子涉巴士椅背寫「煽動」字句 辯方：信毋須審訊

控方昨於庭上表示已完成調查，決定沿用原本控罪，準備好答辯。辯方代表大律師關文渭則申請押後答辯，以待控辯雙方商討，無申請保釋。蘇官應申請押後案件，並稱若毋須審訊，辯方可提前將書面求情及案例存檔法庭。

申押後答辯 與控方商討

被告鍾文傑（29歲）被控3項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」。控罪指稱，被告今年3月23至25日、3月28日至4月21日，以及4月27日，在巴士乘客座位椅背寫上和公開展示陳述，具意圖引起對國家制度、特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；及／或煽惑任何人企圖不循合法途徑，改變中央就特區或在特區依法制定的事項。

另控兩項損壞財產罪

另兩項「摧毁或損壞財產」控罪則指，被告今年4月2及18日無合法辯解而摧毁或損壞屬於城巴有限公司的乘客座位椅背。

【案件編號：WKCC 2786/24】