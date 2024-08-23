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港聞二

拒港公僕申居台 陸委：可申入境證 港府電話簿 事主姓名「懸空」

【明報專訊】本報昨日報道，一名本港公務員前年申請赴台居留，被台灣當局以安全風險為由拒絕申請，上訴亦被當地法院駁回。台灣陸委會副主委梁文傑昨日回應稱，「香港現况與過去大不相同」，有必要以「國安」考量審查條件，強調盡量不會影響港人赴台旅遊，事主仍能申請單次或多次入境證。另外，事件曝光一日後，本報昨晚發現，該名公務員的名字已從「政府電話簿」刪除，其姓名一欄顯示為「（懸空）」。

稱港况已變 盡量不影響港人遊台

台北高等行政法院今年6月駁回該名本港公務員上訴，裁定他曾宣誓擁護《基本法》及效忠香港政府，且拒絕應台灣移民署要求辭職，認為有危害「國家」利益、公共安全及秩序之虞。梁文傑昨在記者會被問到該案，他稱香港現况已改變，台方基於「國安」考量而設審查條件，又稱即使在「國安」方面有考慮，希望香港居民赴台旅遊「不受打擾」。

當地移民署會同國安局及陸委會拒批事主的居留申請，梁文傑引述法院判辭稱，事主因為公務的利害關係，「不得不擁護支持中國共產黨的各種作為」，較大可能為中共從事「內部滲透或情報工作」，而事主拒絕辭職，故無法同意他在台居留。梁稱，事主仍能申請單次或多次入境證，有關證件可作身分識別，亦能在當地醫院、銀行等使用。梁強調若事主日後願意放棄公務員身分，可再申請居留許可。

該名公務員負責公營房屋地盤工程，配偶持台籍，前年申請「依親居留」。他不服台灣當局以「國安」為由拒批申請，向當地法院上訴，認為其職責與軍事、黨務、國安無關。

另外，香港駐台灣經濟貿易文化辦事處自2021年起停運，至今重開無期。梁文傑質疑港府單方面關閉辦事處，認為對於在台港人不公，變相需要陸委會協助處理港人在台灣的緊急需要。

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