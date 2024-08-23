心連心學院成立 勞福前常秘做院長 開社工持續進修課程？ 譚贛蘭：不排除

譚贛蘭接受本報訪問表示，學院的工作是構建一個平台，以團結各界及聯繫不同地方的社福界，並回應業界需求，提供一系列如管治、資訊科技及精神健康等範疇的培訓及課程。牽涉社工註冊局的修例早前獲通過後，日後擬規定社工須持續進修，形式和內容仍待註冊局討論。被問及學院未來會否提供社工持續進修課程，譚稱「不排除任何的可能性」。

稱培訓回應業界需求 未有時間表

身兼社工註冊局成員的譚贛蘭說，與學院工作不同，社工註冊局制定社工持續進修時較注重社工的專業化，「集中看專業的社工，如果繼續要做社工的工作，起碼要達到什麼持續進修的要求」。她說相關工作仍處於初步階段，過程需蒐集資料及參考不同專業做法，「哪些是一定要做的，哪些是做了更好，但不做也未必一定影響到專業的」；其間若有需要，會彈性安排諮詢業界意見，故尚未有具體時間表。

李家超、中共中央社會工作部副部長蔡麗新等昨日出席學院開幕禮。李家超致辭時稱期望學院成為社福界「新地標」，雲集有心人，為香港與內地社福服務注入更大動能，並為社福人員提供高質高效的培訓。他又說，政府委託「心連心」籌辦「香港萬千社工看祖國」活動，安排香港社工到內地交流，首個交流團已於5月底舉辦，參與人數達300。

李家超冀推動與內地社福合作

勞福局長孫玉菡在研討會稱，「心連心」過去透過不同活動團結業界，希望未來繼續舉辦，「舉辦國安講座、研討會，在我看來都是團結的一些工作」。他亦期望「心連心」辦實事幫業界，例如有系統蒐集業界對《施政報告》的意見，另協助社福界融入國家發展大局，藉各項交流活動認識祖國的工作。